Firmy ve velkém nakupují testy na covid, startuje povinné testování

V otrokovické pneumatikárně Continental Barum kontrolují nové pracovníky nebo ty s příznaky od loňského podzimu.

„Na výrobních provozech jsou u vedoucích zaměstnanců k dispozici antigenní testy pro operativní potřebu. S plošným testováním začneme, jakmile budou stanoveny podmínky testování,“ nastínila mluvčí podniku Regina Feiferlíková.

Zaměstnance testují na dobrovolné bázi i v České zbrojovce Uherský Brod.

„Povinné testování zaměstnanců vnímáme pozitivně. Pokud ale firmy nemají k dispozici personál a kapacity, tak jak je tomu v případě České zbrojovky, měl by stát firmám pomoci, například jim poskytnout testy a nezbytný zdravotnický materiál,“ upozornil mluvčí firmy Radek Hauerland.

Vláda v pondělí večer oznámila, že plošné testování ve firmách bude povinné. Začít se musí ve středu, do příštího pátku mají mít první testy za sebou všichni zaměstnanci podniků s více než 250 pracovníky. O tři později pak všechny firmy, co mají nad 50 zaměstnanců. Počítá se s antigenními testy.

Původně dobrovolné mělo být úterní ranní dvouhodinové testování v uherskohradišťském areálu společnosti MESIT, které zajišťuje výjezdový mobilní tým.

Na základě pondělního rozhodnutí vlády je však podnik považuje za zahájení povinného. Zaměstnanci se testují uvnitř administrativní budovy.

„Jsme výrobní firma a každá minuta se počítá. Jsme schopní za hodinu otestovat 50 zaměstnanců. Oni do toho procesu vstoupí a vystoupí, což je otázka asi nějakých 6,5 minuty. I pro firmy je to dobrá zpráva, že to nevezme velký čas, pokud se dodržuje přesně harmonogram,“ uvedl personální ředitel Jan Šebek Cholewa.

Ve zlínské plastikářské společnosti SPUR dosud testovali zhruba 20 procent zaměstnanců, kteří se pohybují mezi výrobami.

„Každý vyšetřovaný si udělá test sám, ale vždy za přítomnosti nadřízeného, abychom měli jistotu, že nepodvádí,“ přiblížil ředitel firmy SPUR Tomáš Dudák.

„Pokud to bude nařízené, jsme schopni testovat všechny lidi, byť si to vyžádá organizační komplikace. Ráno jsme začali objednávat testy, kupujeme je za 150 a 170 korun. Tato nákladová položka bude se zvyšujícím se počtem testovaných lidí významná,“ vysvětloval ještě v pondělí Dudák.

Antigenní testy nejsou spolehlivé, myslí si šéf firmy

„Teď není jasné, jaké náklady to pro nás bude představovat, ale v dnešní době je to ve spojení s celkovou situací zásadní otázka,“ zdůraznil finanční ředitel zlínské strojírenské společnosti Tajmac-ZPS Jan Kurinec.

V podniku chtějí testování řešit přes závodní lékařku, pokud by to nestačilo, objednávali by testy přímo. Forma samotestování pod dohledem by podle Kurince byla ideální, ovšem jde o to, jestli se v praxi osvědčí.

Podle spolumajitele slavičínské obuvnické firmy Prabos Jaroslava Paláta mělo být povinné testování ve firmách zavedeno už dávno. Myslí si ale, že antigenní testy jsou příliš nespolehlivé.

„Nezachytí všechny nakažené, navíc je tam falešná pozitivita, která vystaví lidi a jejich okolí zbytečným problémům. Mělo to být raději jednou za 14 dní PCR testem,“ míní Palát. Nákup testů budou ve firmě řešit.