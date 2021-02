V kraji už se testuje také ze slin, roste zájem i o testy na protilátky

Během týdne vyhodnotí laboratoře v regionu dohromady kolem 11 tisíc vzorků.

„Zavedli jsme od pondělka antigenní testování ze slin, abychom při setkávání zaměstnanců a při jednáních zvýšili bezpečnost a eliminovali riziko přenosu,“ potvrdil například krajský odborník na krizové řízení Robert Pekaj.

Zlínský kraj nakoupil zatím na zkoušku 200 sad. Vyzkoušet je mohli i zastupitelé při svém nedávném zasedání. Šlo o samoobslužné antigenní testy, při kterých zájemce nesmí zhruba 20 minut před odběrem nic jíst, pít, kouřit nebo žvýkat.



Sliny pak plivne do malé zkumavky, smíchá je s přiloženým roztokem a kápne na testovací kazetu podobnou těhotenskému testu. Výsledek je hotový za 20 minut.

„Je to rychlý a jednoduchý test, který zvládne každý doma podle přiloženého návodu. Povědomí o této možnosti zatím příliš není, ale i tak je zájem velký. Prodáváme sadu tři týdny a z tisícovky kusů už nám moc nezbývá. Další objednávka bude ale násobně vyšší,“ poukázal Radek Všetečka, majitel firmy ze Šumic, která testovací sady začala dovážet.

O této metodě se mluví i v souvislosti s testováním studentů a školáků, kteří by se měli od března vrátit do škol. Vláda ale zvažuje i jiné možnosti. Testovací centra ve Zlínském kraji zjišťují u veřejnosti nákazu koronavirem výtěrem z nosohltanu, a to v případě PCR i antigenního testu.

Výsledek u PCR testu je známý do 48 hodin a je podle odborníků nejspolehlivější, antigenní test odhalí covid-19 zhruba na 70 procent a je hotový během 20 minut.

Odběry nabízejí všechny krajské nemocnice, tedy ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně i Kroměříži, také nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí, laboratoře Ifcor v Hradišti a Vaše laboratoře v Otrokovicích a u polikliniky ve Zlíně. Antigenní testování pro veřejnost otevřela také společnost Léčebné lázně Luhačovice v jednom ze svých lázeňských domů.

Lidé volají a ptají na způsob odběru

Ve Valašském Meziříčí si už víc než týden mohou zájemci, kteří přicházejí na PCR test, zvolit odběr ze slin. Odběry novou metodou tady nabídli jako první na Moravě.

„Dominantně si lidé vybírají variantu, která je jim příjemnější, tedy ze slin. Je to asi osm desítek zájemců ze sta. Volají, informují se a jsou rádi, že takovou možnost mají,“ poukázala Radka Miloševská, mluvčí společnosti Agel, která valašskomeziříčskou nemocnici provozuje.

Testování si objednávají také firmy, úřady nebo sportovní kluby. Třeba společnost Vaše laboratoře odebere každý týden zhruba tisíc vzorků na antigenní testy a dalších 500 až 600 na PCR testy.

„Většina institucí a firem preferuje rychlejší antigenní testy. Zájem o ně je masivní. Zaměstnavatelé chtějí mít také představu o tom, kolik pracovníků covid prodělalo, proto roste i zájem o testy protilátek,“ upozornil ředitel společnosti Jaroslav Loucký.

Nejčastěji lidé kvůli odběrům vzorků přicházejí do krajských nemocnic, kde každý týden provedou zhruba 7 800 PCR testů a 3 600 antigenních. Testy podstupuje také každý pacient, kterého nemocnice přijímá.



„Testujeme je bez výjimky. Pokud mají příznaky, tak podstupují antigenní test, jsou-li bezpříznakoví, podrobují se odběru na testování pomocí laboratorní metody PCR,“ vysvětlil mluvčí Baťovy nemocnice Egon Havrlant.