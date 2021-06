Lidé už plánují léto, v hotelech ve Zlínském kraji drnčí telefony

A že bude stejná jako loni, možná lepší. Alespoň přes prázdniny.



„Turisté si rezervují ubytování, telefony pořád zvoní. Dříve jsme měli více pobytů objednaných předem, lidé se zajímali už od ledna a února, teď to odkládali,“ přiblížila manažerka kroměřížského Hotelu Octárna Sandra Mederová.

„Věřím, že sezona bude podobná jako v předešlých letech. Prázdniny máme zatím zarezervované z 50 procent,“ upřesnila.

Někde mají už více prázdninových rezervací než loni. „Hned poté, co vláda oznámila obnovení provozu hotelů, se významně zvýšil zájem o letní pobyty,“ potvrdil Tomáš Blabla, ředitel Resortu Valachy, do něhož spadají čtyři hotely ve Velkých Karlovicích.



V nich mají hosté zarezervovaných na prázdniny už o zhruba polovinu více pokojů než loni. Zvýšený zájem o nocleh registrují i jinde. „Lidé volají a objednávají si ubytování. Léto ještě obsazené nemáme, ale do prázdnin se to ještě může změnit,“ myslí si provozovatel Hotelu Radegast na Radhošti Martin Trčka.

„Hotel se postupně zaplňuje, nelze však říct, že je nějaký ohromný zájem. Jde to pomalu, asi z důvodu obav. Celkově je obsazenost zatím nižší než v minulých letech,“ uvedla jednatelka horského hotelu Kohútka Jana Kocurková.

Hoteliéři ale věří, že lidé budou letos preferovat tuzemskou dovolenou před zahraniční. Potvrzovat to může například fakt, že zhruba 80 procent hotelů a penzionů už mají na léto vyprodaných v Lázních Luhačovice.



„Navíc předcházející období mělo vliv na to, že si lidé nyní uvědomují, že se o své zdraví musí více starat. A lázně jsou pro posílení a péči o zdraví ideálním místem,“ řekl ředitel lázní Eduard Bláha.



„Předpokládáme, že poptávka v létě převýší naše možnosti, což by odpovídalo stavu před koronavirem. Doufáme také, že bude i v následujících měsících,“ přeje si.

V Resortu Valachy mívali většinou začátek prázdnin slabší, protože lidé jezdívali k moři. „Letos se zdá, že lidé cestování k moři tolik neplánují, protože největší poptávka je naopak na první dva týdny v červenci,“ podotkl Blabla.

„Je vidět trend, že lidé si rezervují ubytování na poslední chvíli, tak 14 dní dopředu,“ všiml si Lukáš Žaludek, ředitel společnosti Baltaci, která provozuje hotel Starý Zámek v Napajedlích a dva hotely ve Zlíně. Žaludek mluvil o napajedelské ubytovací kapacitě, která je na léto obsazená z 30 procent. Lidé tam jezdí hlavně za turistikou na Baťově kanále.

Bez pravidel to nejde

Zlín turisticky tak atraktivní není, a tak zdejší Hotel Baltaci U Náhonu firma otevře až v polovině června. Žaludek počítá se ztrátami i proto, že hotel býval plný při konání velkých akcí jako Masters of Rock, Trnkobraní či Barum Czech Rally. To se týká také čtyřhvězdičkového Hotelu Baltaci Atrium na Lešetíně, který je otevřený už delší dobu, protože je zaměřený na manažerskou klientelu.

Hoteliéři jsou rádi, že mohli konečně otevřít, ale myslí si, že to mohlo být mnohem dříve. „Mělo to přijít před dvěma měsíci, ne těsně před prázdninami. Tři čtvrtě roku jsme měli zavřený hotel a restauraci a musíte to z něčeho financovat,“ postěžoval si Trčka. „Politici prokázali nekompetentnost a zbytečně nás poškodili. Ubytování dokážou hoteliéři poskytnout bezpečně,“ míní Žaludek.

I teď musejí hoteliéři a návštěvníci dodržovat bezpečnostní opatření, zásadní je nutnost nejdéle 3 dny starého testu (vystačí ale pro sedmidenní pobyt v hotelu), nebo doklad o očkování. Většina zájemců o ubytování je s tím srozuměná, i když ne všichni.

„Zažili jsme i negativní ohlasy, že do doby, kdy budeme dodržovat všechna omezující pravidla, k nám host nepřijede. Někteří byli vůči našim kolegům z rezervačního oddělení i vulgární, ale to jsou naštěstí jen výjimky,“ podotkl Blabla.

Některé hotely jako třeba kroměřížská Octárna nabízejí hostům i možnost testování. „Máme samotesty na recepci. Hodně lidí volá a ptá se, co musejí splňovat, nedohledávají si to sami a nechávají to na nás,“ dodala Mederová.