U Vsetína vznikne nový hokejový stadion, plány mají i další města

Ve Lhotě u Vsetína, malé obci s 800 obyvateli, hodlá během nejbližších dvou let postavit sportovní areál, jehož dominantou bude nový zimní stadion. A velké plány podnikatele Dušana Kotrly zatím nenarušil ani koronavirus.

„Naplánované termíny se díky situaci, která nastala, zdržely o tři měsíce. Nemyslím si, že pandemie měla mít až tak zásadní vliv na činnost úřadů. Začátkem srpna nám bylo vydáno územní rozhodnutí,“ uvedl pro MF DNES Kotrla.

Projekt na stavbu je už téměř hotový a dokončují se práce na interiérech.

„Zatím plánujeme zahájení stavby v první polovině roku 2021 a dokončení v druhé polovině roku 2022. To se ale může změnit podle vydání stavebního povolení. Následně bychom chtěli soutěžit dodavatele stavby,“ naznačil Kotrla.

Zároveň však připouští, že ve hře je také varianta odložení stavby. „Jsem ale optimista. Musíme si zvykat, že takové situace budou přibývat. Sportování veřejnosti a hlavně mládeže je jedna z prvních věcí, která by měla být podporovaná, a to zvláště v dnešní době bez ohledu na covid-19,“ vysvětlil majitel stejnojmenné firmy, jenž podniká v oblasti zpracování dřeva nebo autodopravy.

I jeho byznys doznal změn kvůli koronaviru. „Zatím jsme naštěstí nemuseli žádný z provozů uzavřít. I tak se to na výkonnosti ekonomiky projevilo, ale ne zásadně,“ řekl Kotrla.

Oprava ve Zlíně má začít za rok

Zimní stadion ve Lhotě u Vsetína není jedinou novinkou na mapě hokejových arén v regionu. Na podzim 2021 by podle plánu měla začít rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně.

Vyjde na přibližně 500 milionů korun a vznikne víceúčelová moderní hala, v níž se mohou konat i kulturní a společenské akce. „Začalo by se venkovními úpravami v okolí stadionu, které zásadně nenaruší chod sezony,“ poznamenal zlínský primátor Jiří Korec.

Do stavby nového stadionu se mohou pustit také v Uherském Hradišti. Město si nyní nechává zpracovat sportovní koncepci, schválená by měla být do konce roku.

„Stav střechy stadionu je špatný a potřebuje rekonstrukci, stejně jako technologie. Pak se ale nabízí otázka, zda nevzít opravu z gruntu, k čemuž se kloním i já,“ konstatoval starosta Stanislav Blaha.

Na místě stávajícího stadionu by mohly vzniknout dvě plochy pro hokej, jedna v rámci stadionu a druhá tréninková. „Jsou stále větší tlaky na to, abychom veřejnosti i sportovcům nabídli více hodin ledu. Jenže kapacita jedné plochy není neomezená,“ sdělil Blaha.

Naopak téměř hotová je rekonstrukce vsetínského stadionu Na Lapači. Dělala se po etapách pět let a pro příští rok už zbývá jen jeho závěrečná fáze.

„Chceme spravit obvodový plášť, výplně oken a pustíme se i do opravy střechy, která podle statických posudků není ve vyhovujícím stavu,“ zmínil starosta Jiří Růžička.

V Kroměříži zase nyní dokončili opravu technologie chlazení na zimním stadionu za 36,3 milionu korun, na sportovišti jsou i nové mantinely a oprava čeká střídačky. Do budoucna je v plánu celková rekonstrukce interiéru i venkovního pláště a také výstavba nové tréninkové haly.

„Strojovna je přitom již postavena tak, aby byla schopna vyrobit led na zimním stadionu i na vedlejší hale,“ popsal místostarosta Karel Holík.

Postaví nové haly v menších městech?

Počet hokejových arén ve Zlínském kraji by se měl navýšit i podle Národního investičního plánu, což je vládní seznam investičních preferencí pro roky 2020 až 2050.

V sekci „Investice z oblasti sportu“ jsou uvedena města Otrokovice, Holešov a Bystřice pod Hostýnem, u nichž je zmíněno následující: „Výstavba nového krytého zimního stadionu v souladu s Koncepcí rozvoje ledního hokeje v ČR“. Předpokládané datum realizace je rok 2030.

Starostové zmíněných měst však podobný nápad považují za nereálný, podle nich to radnice nebudou schopné zvládnout finančně.

„Vůbec si neumím představit, že by město o velikosti Bystřice pod Hostýnem převzalo zimní stadion,“ reagoval tamější starosta Zdeněk Pánek.

„Máme tady jiné starosti. Fotbalisté potřebují opravit stadion, chceme zlepšit kvalitu povrchu hřiště u školy, a když už by se měla dělat nějaká velká investice, tak lidi by určitě nechtěli nový zimák, ale krytý bazén,“ doplnil.

Podle něj by byly hlavním problémem provozní výdaje nové haly. „Optikou starosty se dívám nejen na to, jak sehnat peníze na stavbu, ale zajímá mě i to, kolik bychom pak ročně platili za provoz. A tady by šlo o miliony korun,“ upozornil Pánek.

Plán na stavbu zimních stadionů v menších městech po celém Česku vychází z koncepce hokejového svazu pro období 2030–2050.

„Proto v tuto chvíli nelze s jistotou říci, které stavby se budou stavět za deset, dvacet let. To bude záležet na aktuální politické garnituře,“ naznačil Jakub Večerka, mluvčí Národní sportovní agentury.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o prioritní národní sportovní stavby, na financování se bude stoprocentně podílet Národní sportovní agentura,“ dodal. Zapojit se ale mohou i města, kraje či spolky.