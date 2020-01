Ve vládním plánu investic jsou zlínský stadion, kino i nová nemocnice

Jedněmi z priorit města Zlína v nejbližších letech jsou nákladné projekty přestaveb Zimního stadionu Luďka Čajky a Velkého kina. Na první bude potřeba zhruba 400 milionů, na druhou 300 milionů korun. A obě figurují v Národním investičním plánu (NIP) České republiky do roku 2050. To jim sice ještě nezaručuje, že na ně stát poskytne potřebné peníze, současně to ale může být potvrzení toho, že s nimi do budoucna počítá.

„Vnímám to tak, že projekty, které jsou v NIP uvedeny, by měly mít větší šanci získat externí financování mimo obec. Přepokládám, že by šlo o národní zdroje, nemyslím si, že nadnárodní. Žádné záruky v tom ale nejsou,“ řekl zlínský primátor Jiří Korec (ANO).

O opravě stadionu i kina jednal už před zveřejněním NIP na ministerstvech a má přislíbeno, že by stát přispět mohl.

„Máme deklarováno, že když budou projekty připraveny, můžeme se bavit o možnosti dotace. Očekávám, že státní podporu dostanou,“ věří Korec.

Na proměnu stadionu se projekt začíná zpracovávat. Plány mají být hotové na přelomu let 2021 a 2022, možná dříve. V roce 2022 by radnice chtěla kopnout do země, a pokud nesežene dotace, je ochotna si na to půjčit.

Na Velké kino probíhá architektonická soutěž, která skončí letos na podzim. I zde je jednou z variant kromě dotací úvěr. Termín zahájení by mohl být rovněž rok 2022.

Podle Korce je dokument NIP důležitý, protože zachová kontinuitu plánování, i kdyby se po volbách změnilo vedení státu.

„Projekty, o nichž se vědělo, se daly na papír. Je to krok správným směrem,“ tvrdí primátor. Počítá s tím, že se bude seznam průběžně aktualizovat, a město by do něho chtělo později zařadit i zlínský fotbalový stadion, který není v dobrém stavu.

Mezi investicemi v NIP je také řada dopravních, například obchvat zlínské čtvrti Zálešná (akce města) nebo výstavba dálnice D49 z Hulína až po státní hranici se Slovenskem (akce státu), přičemž na ani jednu z těchto cest není ještě vydané stavební povolení. To platí i pro modernizaci železniční tratě z Otrokovic do Zlína a Vizovic, s níž chce stát začít v roce 2021.

V plánu je také nemocnice

Výčet krajských investic je bohatý, ve vládním seznamu je jich několik desítek. Třeba s výstavbami nových zimních stadionů se podle NIP výhledově počítá v Otrokovicích, Holešově a Bystřici pod Hostýnem, se sportovními halami v Kroměříži či v Uherském Hradišti.

„Pokud by byl NIP složený z akcí, které je vláda ochotná podporovat, byli bychom rádi. V takovém objemu je to ale nereálné. Budeme se chtít bavit o tom, jak to s podporou takové investice je, nenecháme to bez povšimnutí,“ naznačil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. „Poptávka po multifunkční sportovní hale s diváckým zázemím ve městě jednoznačně je,“ doplnil.

Podle Blahy se ale může relevantnost takového strategického vládního dokumentu bez finančního krytí blížit nule.

Vláda totiž financování akcí neslibuje a nechává tuto věc otevřenou s tím, že jde o první shromáždění zásadních investic i pro budoucí vlády.

„Tento plán by měl sloužit příštím premiérům, ministrům, hejtmanům, starostům, prostě všem veřejným investorům. A měl by být v budoucnu hlavním motorem růstu české ekonomiky,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

V NIP je také uvedena zřejmě nejzásadnější investice Zlínského kraje, kterou je výstavba nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích a má vyjít na osm miliard korun.

„Ze seznamu by se měly postupně určit priority. Jsem přesvědčený, že naše nemocnice jednou z priorit bude,“ sdělil hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Pokud by měl být (NIP) spravedlivý, tak jsme ti, kterým se bude dát pomoct, protože na rozdíl od jiných akcí máme zajištěných mnoho věcí, jako třeba pozemky. Jsou tam projekty, které území ještě nemají zajištěné,“ uvedl Čunek.

Podle něho ale kraj není ve financování nemocnice závislý na státu a poradí si sám. Polovinu zaplatí z úspor, polovinu částky si půjčí.

„Věřím ale, že získáme některé finanční prostředky jiné, například z NIP. Ten zatím peníze neřeší, je však dobře, že se takový seznam udělal,“ dodal Čunek.