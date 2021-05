Kvůli dálnici D49 se do jednání s ekology vloží zlínské hejtmanství

Podepsané memorandum kraji umožní s ekology jednat a přesvědčit je, aby přípravu neblokovali. Pokud se to nepodaří, hejtmanství se zaměří na další úseky dálnice D49.

„Jsem rád, že ministerstvo dopravy považuje výstavbu dálnice D49 za prioritní projekt rozvoje dopravní infrastruktury. Jedná se o významnou mezinárodní tepnu, která umožní další propojení Česka se Slovenskem,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

„I přesto, že jsou to právně nezávazné dokumenty, pomáhají k ujištění obou stran, že směřují ke stejnému cíli. V tomto případě jde o snahu dobudování nového tahu D49,“ zmínil Filip Medelský z tiskového oddělení ministerstva.

Dálnice má vést z Fryštáku do Lípy a odsud přes sousední Zádveřice a Vizovické vrchy ke slovenské hranici. Také v těchto úsecích do přípravy zasahují ekologové. Zároveň brzdí i přípravu dalších důležitých cest, například dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína, což je krajská investice.

Zákres dálnice D49, úseky Hulín - Fryšták a Fryšták - Lípa.

Již některá minulá vedení hejtmanství chtěla se spolky jednat, ale smíru nedosáhla.



„Pokud spolky nechtějí výstavbu dálnice D49, nevím, jak se budeme domlouvat. Třeba se však něco podaří eliminovat,“ reagoval na aktivity kraje a ministerstva dopravy předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

V případě jednoho úseku dálnice D11 v roce 2018 Děti Země stáhly rozklad proti stavebnímu povolení ve chvíli, kdy jim silničáři slíbili, že jejich požadavky na ochranu přírody splní. Podobně by mohl postupovat i Zlínský kraj. Spolkům by mohl nabídnout opatření, jež požadují, výměnou za to, že nebudou průběh povolování napadat.