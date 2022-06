Zlín zavádí systém chytrého parkování, obsluhu nahradí automatické závory

Pro řidiče to bude znamenat snadnější způsob parkování a lepší orientaci v tom, kde mohou své auto nechat.

V první fázi ze všech městských parkovišť od června do září zmizí buňky s obsluhou, u níž motoristé platili. Nahradí je závorový systém, který funguje u některých obchodních center.

Řidič si při příjezdu odebere lístek a před odjezdem zaplatí v automatu. Vzhledem k tomu, že systém bude vybavený čtečkou dlouhého dosahu, načte poznávací značku vozu, a když bude mít řidič parkovací lístek za sklem, měly by se před ním závory automaticky zvednout.

„Naším cílem je vybudovat ve městě Zlín další inteligentní prvky dopravy a vše spojit do jednoho řídícího centra,“ přiblížil radní přes dopravu Michal Čížek. „Rozhodli jsme se proto vybudovat i nové dispečinkové pracoviště, které je nezbytné pro fungování a správu těchto dopravních systémů.“

Automatický závorový systém bude nejdříve zaveden na parkovišti pod Velkým kinem, které se kvůli tomu od 6. do 17. června úplně uzavře. Následovat bude parkoviště nad tržnicí (uzavřeno od 20. 6. do 1. 7.), parkoviště Gahurova (11.–22. 7.), pod kostelem (8.–19. 8.) a v ulici Bartošova (29. 8. – 9. 9.).

„Jednotlivé termíny se mohou změnit v závislosti na postup stavebních a montážních prací,“ upozornil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Celý systém pohlídá dispečer

Dispečink, do něhož budou docházet data z parkovišť, vznikne ve zlínských technických službách. „Místo buněk s obsluhou u parkovišť bude jedno dohledové pracoviště, kde bude 24 hodin denně sedět dispečer,“ nastínil ředitel technických služeb Jakub Černoch. „Bude hlídat, zda systém funguje správně, a uvidí informace, zejména o naplněnosti parkovišť.“

Řidičům by se tak měla dočasná omezení v dobrém vrátit. „Buňky na parkovištích jsou přežitek, parkování bude konečně odpovídat 21. století,“ řekl zlínský šofér Jiří Vojáček.

Výhodou pro motoristy bude také to, že město připravuje navigační systém, který by je měl informovat o tom, jak jsou parkoviště obsazená a kde můžou nejblíže odstavit automobil. Nejdříve do něho budou zahrnuta městská parkoviště, potom i soukromá. Digitální tabule budou poskytovat navíc mimořádné aktuální informace o dopravě ve městě. Například o možných objížďkách, pokud některou silnici uzavře nehoda nebo dopravní zácpa.

„Nejviditelnější bude asi to, že místo dojezdových časů, které tam teď svítí devadesát devět procent času, řidiči na cedulích uvidí skutečně aktuální informace o dopravě na trase své cesty a o volných parkovacích místech,“ shrnul Čížek.

„Pracujeme současně i na modernizaci křižovatek, tak aby bylo možné lépe synchronizovat semafory. Teď jsme na hranici možností kvůli chybějícím detektorům na bočních proudech.“

Řidiče bude informovat dvanáct nových tabulí

Město počítá s dvanácti novými tabulemi na hlavních příjezdech od Otrokovic, Fryštáku, Vizovic či Březnice. Jedna bude také u silnice ze sídliště Jižní Svahy do centra. Nahrazených bude také osm stávajících světelných tabulí, kde jsou především informace o dojezdových časech do různých částí města. Celkem jich tak bude dvacet.

Instalovat se začnou od září či října ve třech etapách. Do konce roku by měl být spuštěný testovací provoz. Po něm se do systému zapojí soukromá parkoviště. „Pro řidiče bude tento systém přehledný a skýtá také velký potenciál do budoucna,“ poznamenal Černoch.

Zlín od loňského podzimu řidičům umožňuje, aby platili na parkovištích prostřednictvím aplikace z mobilního telefonu. To má výhodu, že si mohou stání přes mobil prodloužit podle potřeby. Při úhradě zadávají do aplikace registrační značku svého auta. Technické služby navíc modernizovaly parkovací automaty, které umožňují zadání registrační značky.

Město chystá rovněž výstavbu záchytných parkovišť P+R (Park and Ride – zaparkuj a jeď) na příjezdech do Zlína, například v Přílukách, odkud budou moci lidé jezdit do centra městskou hromadnou dopravou, případně na kole.

To vše by mělo vyústit ve vznik modrých zón určených rezidentům a zamezit tomu, aby řidiči dlouhodobě nechávali svá auta v centru (mimo placená parkoviště), když sem přijíždějí například za prací.