Zlín chystá parkoviště na příjezdech do města, mají pojmout stovky aut

Patrová stání hodlá vybudovat také v Kostelci u cesty z Fryštáku, pod Malou scénou, pod sportovní halou vedle Březnické ulice a nově si zadala studii na parkoviště v Prštném. Vyrůst by mohlo vedle silnice, která vede podél řeky Dřevnice a kterou chce radnice v budoucnu přestavět na takzvanou Prštenskou příčku.

„Vytipovali jsme si pozemky města, které bychom mohli využít,“ nastínil zlínský radní přes dopravu Michal Čížek z hnutí ANO. „Studie by měla říct, kolik aut by tam mohlo být. Čím více to bude, tím lépe.“

Studie za necelých 200 tisíc korun by měla být hotová příští rok na jaře. Město si také zpracovává plán udržitelné městské mobility, který by měl posoudit všechna navržená záchytná parkoviště, jestli má smysl je postavit, či kolik by v nich mohlo být aut.



„Bude to takový podrobnější a lepší generel dopravy, z něhož vyplyne i to, jestli jsou navržená parkoviště dobře umístěná, případně nám navrhne nějaká jiná místa,“ předestřel Čížek. „Hotový by měl v příštím roce.“

Radnice by tímto způsobem ráda pomohla centru Zlína od přívalu aut, která cesty a křižovatky ve špičkách jen obtížně zvládají. Záchytná parkoviště P+R (park and ride – zaparkuj a jeď) mají být u hlavních příjezdů do města v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy, aby mohli řidiči pokračovat do středu města trolejbusem či autobusem.

„Postupujeme jako v evropských zemích a podle trendů současné doby. Chystáme parkoviště na hlavních dopravních tocích do města,“ zmínil před časem primátor Jiří Korec z hnutí ANO.

Problémem Zlína není podle Čížka ani tak tranzitní doprava, která tvoří jen deset procent, ale cílová doprava, která ve městě začíná a končí. A parkování P+R by mohlo být řešení, pokud k němu budou řidiči motivovaní a budou mít jiné možnosti dopravy.

Je to trend, jestli se uchytí ve Zlíně není jisté

„Dokážu si představit, že když řidič přijede na toto parkoviště, bude mít MHD zdarma, nebo použije MHD a pak bude mít parkování zdarma,“ naznačil Čížek. „Mělo by to být navázáno na elektronický odbavovací systém, který by měl dopravní podnik mít,“ zmínil. Město připravuje také systém chytrého parkování v centru a další změny.

Zlínské opozici se tato myšlenka zamlouvá, má o ní však i částečné pochybnosti.



„Je to moderní trend ve všech větších městech. Bude to ale otázka zkušeností a zvyku lidí, jestli se ve Zlíně uchytí, či ne,“ uvažuje opoziční zastupitel Pavel Sekula zvolený za SPD. „Lidé jsou zvyklí parkovat před domem a před prací. Uvidíme, jestli se tomu přizpůsobí.“

Systém parkování P+R je hodně rozšířený například v Praze, zastupitel z opozičního hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura zmiňuje také Vídeň nebo Curych.

„V těchto městech je obvykle zákaz vjezdu do centra města a funguje tam komplexní systém parkování pro rezidenty a návštěvníky. Potom dává uživatelům smysl parkoviště používat, respektive nemají na vybranou,“ předestřel Vančura.

„Dopravu v centru to neovlivní“

Podle Vančury mohou být tato parkoviště ve městě užitečná, ale spíše jen jako další možnost pro odstavení auta. „Obávám se, že dopravu v centru zásadně neovlivní,“ řekl Vančura.

Parkoviště v Přílukách by mělo pojmout 140 aut. Větší kapacitu nemůže mít s ohledem na pozemky, které tam město vlastní. Stát bude 20 milionů korun a většina peněz přijde z dotací. Stavební práce by měly začít příští rok na jaře.

Dalších více než 200 milionů bude stát nový příjezd do tamní průmyslové zóny. V Přílukách vznikne také přestupní terminál, v němž se bude propojovat městská hromadná i vlaková doprava, návaznost bude mít i na cyklostezku.

Parkoviště pod sportovní halou vedle Březnické ulice, kde by měla v budoucnu vzniknout nová čtvrť, na niž má město hotový urbanistický návrh, může pojmout kolem 500 aut. Parkoviště pod Malou scénou by mohlo mít kapacitu 150 míst. Na tento záměr se aktuálně zpracovává studie.

„Do konce roku chceme zadat studii na parkoviště v Malenovicích,“ řekl Čížek. „Bylo by dobré, kdyby bylo co nejblíže vlakové zastávky.“ Jde o území na konci Malenovic, na straně příjezdové cesty do Zlína. Parkoviště ve Fryštácké ulici město plánuje s ohledem na to, že z Fryštáku má v budoucnu vést dálniční přivaděč do Zlína. Kapacitu by mohlo mít 150, případně až 500 míst.