Zlín chystá velké parkoviště i novou cestu do Příluk, povede nad řekou

„Obyvatelé Příluk po této stavbě dlouhodobě volali, stejně jako firmy. Stávající most je ve špatném stavu a už neodpovídá kapacitě dopravy,“ uvedl radní pro dopravu Michal Čížek.

Radnice chce začít s pracemi příští rok na jaře, hotovo by pak mohlo být v dubnu 2023. Soutěž už má hotovou a nyní hledá dodavatele stavby. „Půjde o největší dopravní stavbu poslední dekády,“ zmínil Čížek.

Vyjde celkem na 288 milionů korun, z toho 190 milionů získal zlínský magistrát formou dotace. Nová cesta povede nad železniční tratí a řekou Dřevnice a vyústí v kruhový objezd na ulici Cecilka u fotbalového hřiště. Nedaleko něj vznikne záchytné parkoviště s kapacitou 140 míst.



„Parkoviště bude sloužit jako přestupný bod na veřejnou dopravu pro cestování do centra města,“ naznačil Čížek s tím, že jde o součást plánů města na vybudování záchytných parkovišť na okrajích Zlína. Odtud by lidé mohli jezdit do centra MHD či vlakem.

Napojí se sem také páteřní cyklotrasa, která vede městem až do sousedních Otrokovic, a u zmíněného parkoviště budou stojany na kola. „Určitě to využijí i turisté nebo obyvatelé Zlína, kteří tady mohou nechat auto a vyrazit odsud na výlet podél Dřevnice nebo do přírody,“ podotkl Čížek.

Změny se dočká i zmíněný stávající most v Přílukách, na který je nyní omezený vjezd dvou těžších vozidel současně. Nahradí jej lávka pro pěší a cyklisty. Radnice do budoucna počítá také s vybudováním multifunkčního hřiště u fotbalového areálu.