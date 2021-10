Řidiči ve Zlíně zaplatí parkovné mobilem, chystá se nový navigační systém

Placením parkovného přes mobil se Zlín připojuje k dalším městům v kraji, kde už tento systém funguje. Jeho výhodou je, že si šoféři mohou stání přes mobil prodloužit podle potřeb. Při úhradě zadávají do aplikace registrační značku svého auta.

„Přechod na platby za pomoci zadání registrační značky je důležitý první krok pro další rozvoj logiky parkování,“ zmínil radní pro dopravu Michal Čížek. „Jsem rád, že i ve Zlíně mohou motoristé využívat platbu pomocí mobilu, která je komfortnější,“ poznamenal.

Řidiči už nemusejí mít za sklem auta parkovací lístek. Při kontrolách to pro městskou polici znamená, že si do databáze zadá registrační značku a zjistí, zda jeho řidič zaplatil.

Pro motoristy je zase platba přes mobilní aplikaci MPLA nejrychlejší možností, odpadá jim hledání parkovacího automatu i drobných po kapsách. Zatím jí využilo kolem 200 lidí, což jsou necelá dvě procent plateb.

„Zlíňané si na novou možnost platby teprve zvykají, velká část plateb je zatím vázána na mimozlínské registrační značky,“ zmínil Čížek.

Procento uživatelů by se ale mělo stále zvyšovat, například v Praze už jde o 60 procent.

„Platba mobilem skýtá řadu výhod. Uživatelé se například nebudou muset vracet s lístkem do auta a budou mít přesný přehled o délce parkování,“ upřesnil radní a jednatel zlínských technických služeb Pavel Simkovič. „Dá se tak snadněji pohlídat, aby kvůli několika minutám neplatili o desítky korun více,“ zmínil.



Zlínská radnice zavádí chytré parkování

Jde o krok, který směřuje k systému chytrého parkování, jež radnice ve městě zavádí. Technické služby letos modernizovaly parkovací automaty, které umožňují zadání registrační značky.

Ve Zlíně už fungují semafory s dynamickým řízením dopravy, takže upřednostňují vozy hromadné dopravy. Na hlavních příjezdech do města jsou světelné tabule, které řidiče informují o dojezdových vzdálenostech do různých částí města.

Příští rok budou všechna městská parkoviště vybavena novým navigačním a závorovým systémem, což bude v praxi znamenat, že od nich zmizí budky s obsluhou. Nahradí je závory, které jsou před některými obchodními centry. Platit se bude v automatu hotově, případně kartou nebo přes mobil.

Chytré dopravní řešení se má ještě rozšířit o navigační parkovací systém a digitální plnobarevné tabule. Toto opatření by mělo motoristy spolehlivě navést na parkoviště, kde je volno.

„Chceme, ať řidiči nejezdí po městě a nehledají volné parkovací místo,“ poznamenal Čížek.

Řidiče bude informovat dvanáct nových tabulí

Město počítá s dvanácti novými tabulemi na hlavních příjezdech do města od Otrokovic, Fryštáku, Vizovic, Březnice. Jedna bude také u silnice ze sídliště Jižní Svahy do centra. Do systému zapojí také osm stávajících světelných tabulí. Celkem jich tak bude dvacet.

Navigační parkovací systém bude řízen z dispečinku technických služeb, kam budou online přicházet potřebná data. Pak bude možné například řidiče navést na objížďku, pokud některou silnici uzavře nehoda nebo oprava.



Existují už webové stránky, kde je přehled aktuálních uzávěrek ve Zlíně. Dopravní podnik má aplikaci, díky níž mohou lidé sledovat pohyb jeho vozů a případných zpoždění. Město má zase zařízení, které na cyklostezkách počítá cyklisty.

Ostatní větší města už placení mobilem mají

Pokud jde o platby za parkování mobilem, přidal se Zlín k dalším městům v kraji, kde tato služba funguje. Například v Uherském Hradišti už několik let.

„Měsíčně evidujeme zhruba šest tisíc těchto plateb,“ přiblížil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Řidiči mohou v Hradišti a některých dalších městech platit parkovné i přes SMS.

Ve Zlíně k tomu nepřistoupili, protože to kvůli poplatkům považují za nejdražší formu platby. Uherskohradišťská radnice už dříve zprovoznila naváděcí systém. Informační tabule u hlavních průtahů městem informují řidiče i o tom, jak jsou parkoviště obsazená.

V Kroměříži využívá možnost platit parkovné prostřednictvím mobilní aplikace přibližně 1 400 motoristů. „Naváděcí tabule a automatické závory včetně ukazatelů volných míst budou v novém parkovacím domě na rohu ulic Havlíčkova a Velehradská, který město nyní staví,“ nastínil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Ve Vsetíně zatím naváděcí systém nemají, mobilem lze platit druhým rokem.

„Osvědčilo se to dobře, ale je to jen doplňková forma výběru, lidé jsou naučení na mince a automat,“ uvedla mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková. „Platby tímto způsobem tvoří okolo šesti procent celkových tržeb za parkovné. Měsíčně toho v průměru využije 450 lidí.“