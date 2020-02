Bystřice připravuje cyklostezku, na „bránu do hor“ chybějí peníze

Kácením stromů mezi mostem na ulici Vsetínská a hranici katastrů s Chvalčovem zahájila bystřická radnice přípravu nové cyklostezky. Spojnice mezi parkem Zahájené a Chvalčovem se má v budoucnu stát důležitým úsekem, který pomůže cyklistům dostat se do oblasti Hostýnska.

„Trasa cyklostezky je směrově navržena tak, aby se kácelo co nejméně,“ informovala Kateřina Škarpichová, vedoucí radničního oddělení strategického plánování a projektového řízení.

Některé stromy musejí podle dendrologického posudku k zemi, tak aby v budoucnu neohrožovaly bezpečnost cyklistů. Město místo nich vysadí nové.

Zhruba půlkilometrový asfaltobetonový úsek naváže na stávající cyklostezku v parku Zahájené. První část bude společná pro chodce a cyklisty a končí u mostu za železniční tratí.

„Druhý úsek, který pokračuje od mostu v ulici Vsetínská až ke katastru obce Chvalčov, je samostatnou stezkou pro cyklisty a vede přes zelenou plochu nad stávající pěšinou,“ popsala Škarpichová.

Celá stavba vyjde na pět milionů korun, Bystřice ji chce uhradit s pomocí státní dotace. Nový úsek má sloužit místním i turistům směřujícím do Hostýnských vrchů.

„Z Chvalčova se mohou dostat na různé úseky cyklotras, možností je v celé oblasti dost,“ řekl před časem starosta Zdeněk Pánek.

Stavba cyklopointu vázne

Svou část cyklostezky by měl brzy postavit také sousední Chvalčov. „Trasa přes obec je aktuálně ve fázi pořizování projektové dokumentace a výkupu pozemků,“ sdělil starosta Antonín Stodůlka.

Dlouhodobě se počítá s tím, že v prostranství za hotelem Říka vznikne cyklopoint se zázemím, který se stane pomyslnou branou do hor. Měl by zahrnovat parkoviště, odpočívadlo pro cyklisty s myčkou na kola, sociálním zařízením či servisní dílnou.

„Projekt je v podstatě hotový, jsme blízko vydání stavebního povolení,“ zmínil Stodůlka.

Kdy se ale reálně začne stavět, není jisté. Na cyklopoint za 7 milionů korun se totiž nedaří sehnat vhodný dotační titul. „Mikroregion Podhostýnsko jako investor takové prostředky nemá a nedisponuje ani majetkem, který by zastavil,“ podotkl starosta.

Pomoci by podle něj mohl Zlínský kraj, variantou by byl i svazek obcí, které by se na stavbu složily ze svých rozpočtů.