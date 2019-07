Cyklistická síť spojí české a slovenské rozhledny, Ploštinu i novou přehradu

Nedávno slavnostně otevřeli nově vybudovanou cyklostezku mezi Valašskými Klobouky a Brumovem-Bylnicí. Jde o první meziměstský úsek projektu Bečva–Vlára–Váh (Bevlava), který má brzy spojit Vsetín s Trenčínským krajem na Slovensku.



A tato část jen předznamenává rozvoj cyklistické infrastruktury na jižním Valašsku. V žádném jiné oblasti v kraji totiž nemají blízko k vytvoření tak rozsáhlé cyklistické sítě.

Zatímco postupně přibývají nové části cyklostezky Bevlava, Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko představilo další ambiciózní projekt. Už v příštím roce by mohly vzniknout úseky cyklotras, které k páteřní stezce Bevlava připojí další zajímavá místa.



„Chceme nabídnout další atraktivní cyklistické výlety i nové možnosti, jak se odsud dostat na Slovensko,“ popsala starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková.

Ústředním motivem je spojení turisticky oblíbených míst, především rozhleden. Jedna z nich je ve slovenském Horném Srnie, druhá pak na Královci nad Valašskými Klobouky. Tam se cyklisté dostanou po zhruba čtyřkilometrové odbočce z trasy Bevlavy.

„Na Královci bychom chtěli vybudovat infopoint s úschovnou kol, který by sloužil turistům směřujícím na rozhlednu, do přírodní rezervace Ploščiny i dále do bělokarpatské krajiny,“ zmínila starostka.

Tahákem by měla být třetí rozhledna, která se teprve bude stavět. „Půjde o vyhlídku na plánovanou nádrž Vlachovice, což bude největší vodní dílo v kraji,“ prozradil náměstek hejtmana Josef Zicha, který je zároveň starostou obce Vysoké Pole.

Stavba za 5,5 miliardy korun se bude rozkládat na ploše více než 200 hektarů a stavět se má kolem roku 2025. Rozhledna, na jejíž stavbu se použijí moduly vizovické firmy Koma, však na místě vyroste dříve. „Záměr je, aby odtud lidé mohli pozorovat, jak přehrada vyrůstá: od přípravných prací po stavění hráze, bude to velmi atraktivní podívaná a zajímavost,“ naznačil Zicha.

Města a obce žádají o dotace

Cyklisté sem budou moci odbočit z páteřní Bevlavy u Valašské Polanky. „Trasa povede od benzinové stanice na hlavní silnici I/57,“ popsal starosta Valašské Polanky Josef Daněk. „Počítáme s přemostěním potoka Pozděchůvka a dostaneme se k rybníku Neratov na Trubiskách. Cyklisté tu uvidí velice krásné údolí s loveckým zámečkem.“

Další úsek, který vznikne na lesních cestách, budou mít na starosti Lesy ČR. Cyklisty přivede k památníku Ploština, který čeká příští rok rozsáhlá rekonstrukce a vznikne tu nová expozice. Dále se cyklisté dostanou přes Vysoké Pole až k chystané vlachovické přehradě.

Stavět se bude také ve Slavičíně. Město chce propojit svou část Hrádek se Šanovem, odkud se dá pokračovat přes hranice až do Horné Súče.

„Chybí nám poslední úsek, abychom vytvořili celistvou trasu Luhačovice–Slovensko, což považuji za unikátní projekt,“ těší slavičínského starostu Tomáše Chmelu. „Těžíme z toho, že blízko jsou atraktivní Luhačovice, Slavičín se také rozvíjí a do budoucna bychom se chtěli profilovat jako křižovatka cyklistických stezek.“

Slavičínu stále schází napojení na Vlachovice, které by celou síť spojilo, ale město tady řeší problém se zablokovaným pozemkem.

Celkově vyjdou jednotlivé úseky nově zamýšlené trasy na více než 78 milionů korun. Zda se příští rok postaví, bude záležet na tom, jestli města a obce uspějí se společnou žádostí o dotaci. Rozhodnutí má padnout do konce roku.

„Jsme na tom závislí, z vlastních rozpočtů by si to radnice nemohly dovolit. Doufám, že uspějeme, ale nebude to snadné. Údajně je totiž čtyřikrát víc žádostí, než je alokovaná částka,“ upozornila Olšáková.