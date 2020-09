Ministerstvo pomůže rybářům z okolí Bečvy, policie viníka stále hledá

Ministerstvo zemědělství je připravené pomoci rybářům v okolí řeky Bečvy, kde uhynuly tuny ryb. Ty se otrávily kyanidem, který do vody vypustil neznámý pachatel. Rybáři by mohli například do vody vypustit jiné ryby či zdarma využít vodní nádrže Povodí Moravy. Ministerstvo je připravené i zajistit finanční kompenzaci. Policie viníka stále nemá.