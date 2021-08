Ryby nejsou němé, jejich zvuky mohou způsobovat i bolest hlavy, říká bioložka

Váš zásadní objev o beztrnovce stříbřité publikoval i prestižní vědecký časopis Science. Je to pro vědce významná meta?

Pro vědce je publikace v takovém časopisu asi něco jako pro sportovce olympiáda. I když to asi nebude přesné, protože naším cílem by nemělo být pouze publikovat články, ale zejména něco vyzkoumat či objevit. Nicméně mě samozřejmě potěšilo, že se článek o tak zajímavých organismech, jakými hlubokomořské ryby jsou, dostal takhle vysoko a získal díky tomu hodně pozornosti.

Sameček ďasa je oproti samičce maličký, měří asi dva centimetry, zatímco samička přes dvacet. Zakousne se do ní a přiroste. Už nemusí shánět potravu a ona má k dispozici sperma.