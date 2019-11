Vánoční tip pro odvážné. Dopřejte partnerce pleťovou masku z ptačího trusu

„Stojím v koupelně s exkrementy po celém obličeji,“ začíná svou velmi osobní reportáž redaktor listu The Guardian Rhik Sammader. A hned vysvětluje: „Obličejové masky z ptačího trusu, které po staletí používaly japonské ženy z privilegovaných vrstev, jsou jednou z podivnějších zkrášlovacích technik, které nyní ožívají v západních salonech.“

Prášek je známý jako pleťová maska pro gejši, gejšino tajemství nebo „Uguisu No Fun“. Poslední název je nejpřiléhavější, „Uguisu“ označuje ptáčka s českým názvem cetie trojhlasá, „Fun“ znamená prostě „exkrement“.

Spojení s gejšami tak úplně přesné není. Masku z trusu cetií gejši opravdu používaly, podle některých zdrojů od období Edo v sedmnáctém století, podle jiných již ve třetím století našeho letopočtu. Podle serveru Bird Poop Facial byla však maska dostupná jen pro elitu, pouze pro nejmocnější a nejmovitější gejši, jakou byla například Mineko Iwasaki, jejíž život se stal předlohou pro knižní bestseller Arthura Goldena nazvaný Gejša a stejnojmenný film produkovaný Stevenem Spielbergem. Ostatně, krém Uguisu No Fun se mihne i oním snímkem, hlavní postava v něm v odplatě namíchá do krému své sokyně z cetií obyčejný holubí trus.

Jak se prášek vyrábí? Někteří výrobci chovají cetie na farmách v klecích, například firma Uguisu Poo však sází na obří voliéry, kde ptáky láká na speciální jídlo nad rozprostřené folie. Na ně zachytává trus, který je následně zpracován. První možností je podle líčení firmy Uguisu Poo exkrementy po dva týdny sušit na slunci, rozmělnit na prášek, zabalit a prodávat. Sofistikovanější metodou je trus nejprve zbavit nepotřebných složek, jako jsou zbytky potravy, které tvoří až sedmdesát procent trusu. Následně je dva týdny sušen za pomoci ultrafialového světla, které trus zároveň sterilizuje. Nato je trus rozmačkán na prášek a balen.

Jak přesně má prášek účinkovat, se neví, přiznává server CNN. Trus obsahuje velmi vysokou koncentraci guaninu a močoviny, to proto, že ptáci vylučují trus a moč jedním otvorem. Močovina dokáže zadržovat vlhkost uvnitř pokožky, guanin může kůži napomáhat k třpytivému vzhledu. Proteiny a enzymy obsažené v trusu údajně dokážou kůži zesvětlit.

Exotika, mytologie, nic pro chudé

Plní prášek z trusu cetií sny, na něž láká? Redaktor The Guardian zůstal ve své koupelně nohama na zemi. „Póry mé kůže se zdají být menší. Kůže se zdá být extrémně matná, hodně napjatá a suchá. Trochu pálí, jako pod kyselinou salicylovou, což naznačuje, že probíhá proces odlupování. Na druhou stranu kvůli tomu musím v koupelně trčet s exkrementy na obličeji. Ptačí maska není neúčinná, ale je nadbytečná a divná. Jednodušší by bylo napatlat se syntetickou močovinou, co by to pak ale bylo za srandu?“ ptá se a naznačuje, že hlomoz je kolem Uguisu No Fun jen kvůli exotickému a bizarnímu původu jeho látek.

Jiné recenze jsou nadšenější. „Musím uznat, že moje pokožka vypadala výjimečně zdravě a jasně,“ líčila Melissa Whithworth v deníku The Telegraph. Redaktorka magazínu Byrdie Kaitlyn McLintocková se rozplývala: „Výsledky byly ohromující.“ Prášek podle ní odstraňuje odumřelé buňky, speciálně pro majitele citlivé pokožky je „nezbytností“, a má zjasňující účinky.

Ani redaktorka McLintocková však nezastírá, že velkou porci současné dobyvatelské mise prášku z trusu cetií na západ má na svědomí exotický původ. A dává slovo japonské expertce na péči o pokožku Cynthii Popperové, který prozrazuje, že většina žen v Japonsku Uguisu No Fun nepoužívá.

Proč? Protože země má jedny z nejlepších kosmetických technologií na světě, které jednoduše nabízejí lepší ingredience a metody. „Mytologie o starodávné technice, kterou o pokožku pečovaly gejši, je pro západní svět krásy romantická, ale moderní Japonky ji neberou,“ poznamenává realisticky Popperová.

V cestě na Západ však japonské kořeny ptačímu trusu pomáhají. Jeho propagátory se stali Victorie a David Beckhamovi, kúře se nevyhýbal ani Tom Cruise nebo Oprah Winfreyová. V newyorském salonu kožní specialistky Shizuky Bernsteinové, která terapii trusem poskytla redaktorce The Telegraph, stojí šedesátiminutová kúra Geisha Facial rovných 180 dolarů, tedy přes 4 100 korun. V e-shopech stojí masky kolem 23 dolarů, teda zhruba 530 korun.

A finální informace. Podle recenzí prášek nevoní nijak příjemně, ale nepáchne.