Dokonale rovně na hladině. Lekce totálního plavání naučí efektivnímu pohybu ve vodě

Ač v Česku zřejmě neexistuje člověk, který by v dětství neprošel kurzem plavání, místo plavání se (upřímně řečeno) často chodíme spíše koupat. Málokdo vystřihne na požádání dokonalou šipku následovanou perfektním kraulem. A odpusťte prosím kapku impertinence, ale pokud chcete vidět dokonalá prsa, pak hledejte spíše na břehu.

Při pohledu do městských bazénů můžeme zahlédnout několik typů návštěvníků. Předně jsou to dámy, které si úzkostlivě střeží účes a při představě, že by si namočily hlavu, je jímá hrůza. S jistotou najdeme nedaleko nich děti a jiné mlaďochy, kteří s mohutným cákáním skáčou do vody zásadně vedle těchto nedotknutelných hlav. Při troše štěstí zahlédneme i hrstku jedinců, kteří se pokoušejí ztéci bazén za pomoci různých variant pokusů o co nejlepší plavecký styl.