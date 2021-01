Vytetovaná sexuální instrukce zaráží i mého gynekologa, líčila dívka

„Bylo mi sedmnáct a zrovna jsem vyšla ven s tím, že jsem lesba. A spolu s kamarádkou jsme si koupily tetovací strojek,“ ohlíží se zpátky. A přiznává, že se pustily do vzájemného tetování.

A nemůže zastřít, že výsledkem je nápis, nad nímž její gynekolog vždy hlesne: „Proč jste si nechala něco takového udělat?“ A nad kterým její sexuální partnerky namítají: „Nepotřebuju instrukce.“ Mnohem častěji však odvracejí zrak se zvoláním: „Nééé.“

„Nesedí to ke mně, ničí mi to život,“ rekapituluje dopady vytetované výzvy k orálnímu sexu Holy. A kurz chce změnit radikálně, touží po něčem velmi poetickém, lyrickém. Najde to v podobě vytetovaného lotosového květu, jehož zdobné detaily vulgarity dočista skryjí.