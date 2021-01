VIDEO: Neslušné tetování mi ničí sexuální život, stěžovala si žena

„Chci něco hezkého, pěkného, holčičího. Hvězdy, srdíčka, koně, prostě něco, co nikoho neodradí, když se před ním ohnu,“ líčila tatérům paní Fran. Naznačila tím leccos.

Třeba lokaci více než nešťastného tetování, jehož se chtěla zbavit. Skvělo se na zadnici. A za druhé fakt, že bylo více než impertinentní. Odkazovalo na sexuální řádění s někdejším Franiným manželem. „Měl pro mě přezdívku, takže jsem si říkala, že by bylo vtipné nechat si ji vytetovat,“ objasňovala, jenže musela dodat: „Ale pak jsme se rozvedli.“

Tattoo Fixers Hloupé kérky z mládí, jména bývalek nebo fakt nepovedené tetování napraví umělci z anglického tetovacího salonu. Původní hříchy na kůži i nesplněné sny se změní v mistrovská díla. Pořad vysílá stanice Óčko každé pondělí a úterý od 11:00.

A při jejím následujícím intimním životě nápis „Derenova coura“ opravdu vadil. Její submisivní role zůstala, s partnerskou změnou však připomínka na někdejšího muže překážela. „Při pozici, kterou máme oba rádi, je to opravdu trapné. Je to opravdu nepříjemné. Protože on se na něj dívá, a to nám brání,“ doznávala.

Člen týmu Tattoo Fixers jí nápis, který nemístně upomínal na bývalého manžela, překryl lyrickým obrázkem koně. Vulgarita ustoupila romantice.