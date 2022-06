VIDEO: Syn na matčině tetování močil, sourozenci přesto žárlili

Na krku přitom žena nosí tetování vystavené již dvacet let. „Přišlo mi to tehdy roztomilé. Zdálo se mi to jako dobrý nápad,“ prozrazuje matka. A s obrázkem jako takovým nemá problém ani dnes. Mrzí ji jen, že má na těle vyvedené jen jedno z dětí. Ostatní prý žárlí.

Syn to potvrzuje: „Jsem zahořklý a žárlivý. Proto jsem ji sem přitáhl. Musí to teď dát do pořádku. Má tři děti a vytetovaného má jenom toho nejstaršího.“ Že si na matčino tělo našel cestu pouze jeho bratr, cítí dodnes jako křivdu. Sourozenec mu ji prý ostatně stále připomíná: „Kdykoli spolu mluvíme, vmete mi to do tváře.“

Svérázný obsah, velmi specifický motiv tetování ani jeho technické provedení rodina neřešila. Pouze nespravedlnost, neproporční zastoupení dětí byl problém.

Řešení, že by si Ruth nechala vytetovat motivy se zbylými potomky, na řadu nepřišlo. Žena se rozhodla pro překrytí tetování, díky pořadu Tattoo Fixers Extreme ho nahradil obraz květiny se šperkem.