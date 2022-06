Měla to být vytetovaná pocta přítelkyni. Uráží ji však, přiznal muž

Jeho příběh je lehce surreálný v mnoha ohledech. Podivná je už Deanova poznámka, že si partnerku Rachel vyhlédl kvůli jejím krásným zubům. Líbí se mu prý pořád. „Rád si na ně sahám,“ líčí.

K mistrům tatérům však přišel kvůli svému tetování, které s jeho vztahem k chrupu jeho ženy nesouvisí, speciální však není o nic méně. „Rachel, sedni si mi na obličej,“ nechal si vyvést na nohu. Nápis má zdůraznit, že by pro ni udělal cokoli, bez bližšího vysvětlení však Dean vyzradil, že Rachel si mu opravdu na obličej sedla. „Mnohokrát,“ dodal.

Tattoo Fixers Extreme Pořad Tatoo Fixers Extreme vysílá TV Óčko každý čtvrtek v 11:00, reprízu pak ve 22:00.

Tetování však jeho žena odsoudila. „Říkala, že kvůli tomu vypadáme jako pitomci,“ prozradil Dean. Sám to stále vidí jinak. „Prostě jí úplně unikla pointa. Myslím, že se na to lidi dívají a říkají si: Jak on ji musí milovat!“ míní.

S ohledem na ženino přání si však vytetovaná slova, která jsou podle něj vyjádřením jeho beznadějného romantismu, přeje skrýt. Nejen proto, že jak ještě jednou tajemně a bez vysvětlení podotýká, Rachel si mu od doby, co si tetování nechal pořídit, na obličej již nikdy nesedla.

Nápis mu mistři pořadu Tattoo Fixers Extreme překryli geometricky laděným portrétem krásné ženy.