VIDEO: Vytetované farmářské rčení má i sexuální význam, zoufal si muž

„Pocházím z rodiny farmářů, ale jsem černá ovce rodiny a rozhodl jsem se, že farmaření není pro mě. Mám rád své domácí pohodlí a nedokážu si představit, že budu celé dny přehazovat hnůj,“ líčil. Zdůrazňoval, že se mu dlouho dařilo vyhýbat se nejen farmářské obživě, ale i jejich společnosti.

Pak však přišel onen osudný den. Jeho bratranec jej pozval na víkend mladých farmářů. „Nakonec jsem si řekl, proč ne?“ přiznal svůj fatální omyl mladík. A líčil, že se stal návštěvníkem čehosi, co by označil za Woodstock farmářské komunity: „Příšerné hry s alkoholem, hezké holky, taneční hudba. Upřímně, bylo to hrozné, ale stejně jsme se rozhodli pořádně se opít.“

Potom zaznamenal, že společností opakovaně koluje jedna a tatáž hláška. Odkazovala k zemědělské práci, měla však i přisprostlý význam, jak mladík hlásí. Přesto mu přišlo jako dobrý nápad si ji nechat ještě téhož večera vytetovat.

Prohlášení „pokud je ta správná vlhkost, dá se pokračovat celou noc“ podle něj říká, že při dobrých podmínkách se dají provádět práce při sklizni i po západu slunce. Jenže když je vyvedeno na břichu nad intimními partiemi, dostává přirozeně sexuální konotace. A nepůsobí patřičně.

Nezapůsobilo na nikoho, včetně mladíkovy přítelkyně. „Nesnáší to. Její táta řekl, že mě nepozve do rodiny, dokud si to nenechám překrýt,“ vysvětluje pádné důvody své návštěvy v Tattoo Fixers Extreme muž.

Záchrany se mu dostane, trapné tetování zakryje temná, poetická vrána s roztaženými křídly.