Vyspala jsem se s celou rotou, tetování to oslavuje, lkala transsexuálka

„Když mi bylo osmnáct, chodila jsem s vojákem, byl moc roztomilý, zábavný, byl chytrý, “ začíná vyprávění docela romanticky Rihanna a dodává, že vojenská kasárna má poblíž svého domova v britském městě Hull. Poté se však její líčení stáčí nepěkným směrem, Rihanna přiznává, že mladík ji podváděl.

A nezastírá ani vlastní reakci: „Chtěla jsem udělat jediné. Pomstít se mu.“ A věděla jak, vyspí se se všemi jeho kamarády z armády. Pouze u představ a spikleneckého osnování nezůstalo.

„Obešla jsem všechny, jak rychle to jen šlo. Šla jsem do jejich armádního tábora a vyspala jsem se se všemi, dokonce i s jeho velitelem. Byla jsem tam celý víkend a všechny jsem je vo*ela,“ popisuje. Aby nevynechala podrobnosti, upřesňuje, že pánů bylo „devět nebo deset“ a nejprve jim poskytla orální sex.

Připomíná přitom, že celé její velkolepé drama mělo ještě jeden moment, Rihanna je transsexuálka. „Myslím, že je to komické, protože jsem očividně transka a jeho kamarádi to nevěděli. A pak, když mi začali posílat zprávy a já jim odepsala ‚jo, jsem transka’, oni na to ‚nevadí, chci sex, jdeme do toho’,“ vzpomíná.

Zapomenout však nemůže na to, co následovalo. Aby totiž pomstu dokončila, rozhodla se zaznamenat celou událost na své kůži. Protože však byla opilá, zvrtlo se to, jak přiznává. Ze salonu odešla s nápisem „Jsem vojenská coura“.

„Místo toho, aby se kvůli tomu cítil špatně on, vypadám já jako hodně levná holka,“ shrnuje to popravdě a upřímně Rihanna. Pořad Tattoo Fixers Extreme jí pomůže, vulgární přiznání nahradí na jejím těle lebka s růží.

Navrch dostane i radu: drž se od mužů v uniformě dál. Na to však odpoví bezelstně a otevřeně: „Já vím, ale prostě jim nemůžu odolat. Navíc mají tábor kousek od mého domu.“ Co to znamená, nechává významně viset ve vzduchu: „Prostě tam jsou.“