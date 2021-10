VIDEO: Kolonizace Marsu mi nevyšla, tetování musí pryč, chtěla trans žena

Původně přitom její šance, že osídlí Mars, vypadaly docela dobře. Ze čtvrt milionu přihlášených se dostala mezi vybraných 660. Užuž se viděla na tréninku na kosmonautku, představovala si, jaký život na jiné planetě bude.

A doufala, že tak trochu podpoří LGBT komunitu, do níž patří. „Jsem transgender a chtěla jsem pro svou komunitu udělat něco, co by bylo naprosto z jiného světa,“ vysvětluje.

Její pokus však nedopadl, do úplného cíle nedošla. „Drsně mě to usadilo zpátky na zem,“ přiznává, dodává však: „Na Zemi si to však teď pořádně užívám.“ I proto už tetování nevyjadřuje její rozpoložení. A chtěla ho nechat zmizet.

Nejprve pomýšlela na to, že by Mars překryl motiv padlého anděla, protože se za obdobnou bytost tak trochu považuje sama. Nakonec vyhrál motiv samotného andělského křídla. A růže, protože je rudá.