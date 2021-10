VIDEO: Slibovaný hrdina holky odrazoval. Trapný nápis zakryl symbolem

„Před deseti lety jsem si na after party nechal udělat tetování. Všechno se to nějak zvrtlo a prostě jsem se s tím probudil. V té době to mělo nalákat dámy a sbalit je. Ale teď jsem trochu starší a moudřejší, tak proto to potřebuji zakrýt,“ ukazuje Dean na svůj kotník a přiznává se k nápisu „Clit Hero“ (hrdina klitorisu – pozn. red.).

Přestože chvástavý nápis na Deanově kotníku v praxi ukázal, že ženy k Deanovi nenaláká, ale spíš naopak, a je třeba jej sundat, Dean si stojí za tím, že nápis je pravdivý. „Myslím, že jsem jím byl vždy. S ženami mi to vždy šlo. Ale ne všichni hrdinové nosí plášť,“ míní sebejistě, zatímco mu tatérka Alice kreslí návrh na nový obrázek.

„Možná nějaké růže nebo vševidoucí oko,“ navrhuje Dean téma motivu, kterým tatérka překryje minimalistický, i když v Deanově případě dostatečně velký nápis.

Tattoo Fixers Extreme Pořad Tatoo Fixers Extreme vysílá TV Óčko každý čtvrtek v 11:00, reprízu pak ve 23:00.

Trapné heslo nakonec překryl motiv složený z několika prvků. „Nakreslila jsem ti vševidoucí oko. Vložila jsem tam spoustu výrazných čar, aby to bylo opravdu mužné, trochu práce s tečkami pro trochu textury,“ popisuje svou práci tatérka Alice s tím, že i do mužského tetování dokázala zanést florální motivy.

„No páni, to je úžasný, nemohl jsem si přát nic lepšího. Cítím se sebevědomě, teď už to nemusím schovávat a můžu to ukázat,“ pochvaluje si práci tatérky Alice Dean. Hrdina prý ale zůstává dál.