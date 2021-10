Vytetovanou trofej z hospodského tahu chci pryč, žádal mladík

V opilosti mu to přišlo velmi povedené, i po vystřízlivění to viděl jako vtipný nápad. Když mu však došlo, že vytetovaný nápis má do konce života, začal Morgan litovat. Proto zavítal do pořadu Tattoo Fixers Extreme.