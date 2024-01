Co dřímá v lidech. Z experimentu mrazí. Vedl ale k zlepšení poměrů ve věznicích

Philip George Zimbardo se narodil roku 1933 v New Yorku do rodiny italských přistěhovalců, kteří žili ze sociálních dávek. Jako chudý Ital, který navíc vzhledem připomínal spíše Žida nebo Portorikánce, se během dětství a dospívání setkal s mnoha předsudky a diskriminací. Právě tyto zkušenosti v něm zažehly touhu proniknout do tajů lidské mysli a ovlivnily výběr jeho budoucí profese.

Experiment ukázal, že autorita, ideologie a manipulace dovedou člověka změnit k nepoznání, jelikož se často ztotožní s rolí, která je mu přisouzena. Z toho vyvodil, že brutální zločiny – například v době války – nejsou dílem žádných psychopatů ani lidských zrůd, ale obyčejných lidí, vystavených nepřekonatelnému tlaku okolností.