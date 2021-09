Polovina lidí obětuje svůj majetek, aby někdo jiný přišel o zisk, tvrdí vědec

Naši prapředci žili miliony let v rovnostářské společnosti. To změnila až tzv. neolitická revoluce, když se kočující lovci a sběrači po změně klimatu začali usazovat na jednom místě, pěstovat obilí, chovat dobytek a věnovat se řemeslům. | foto: Profimedia.cz

Spolupráci a altruismus, tedy nezištnou pomoc druhým, v sobě máme zakódovanou již od pravěku. Přesto byl svět nejednou svědkem tyranských krutovlád a diktatur, pro které plédovaly davy. Čím to je? Máme v sobě od přírody spíše dobro, nebo zlo? A čím si zlo omlouváme? Proč se bojíme změn, a zároveň nejsme spokojeni s tím, co právě máme, a chceme to vylepšovat? A je opravdu lež vynález lidstva? Nejen nad tím se zamýšlí Jaroslav Petr (63), biolog a popularizátor vědy napříč obory.