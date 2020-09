Kdo jsou Páni z Ponožkovic?

Páni z Ponožkovic jsou muži se srdcem kavalíra a hravou klučičí duší. Pána z Ponožkovic baví ráno pohlédnout do ponožkového šuplíku a malou chvilku si pohrávat s myšlenkou, jaké ponožky si dnes vzít. Pán z Ponožkovic je spolehlivý a zodpovědný, ale zároveň ví, že s úsměvem jde všechno líp. No a my jsme pro takové ponožkové kavalíry s klučičí duší udělali klub.