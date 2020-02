Eutanazie na inzerát. Umírání není zločin, tvrdil proslulý Doktor Smrt

Byl to takový nenápadný muž s arménskými kořeny, ale ti, co jej znali, by ho asi označili za podivína. Jack Kevorkian se narodil v Michiganu v roce 1928 a poté, co vystudoval medicínu, se stal badatelem na univerzitě. Jako lékař byl hodně akční a navrhoval řadu změn, které však budily rozpaky. Chtěl například prosadit, aby si odsouzenci na smrt mohli vybrat speciální formu usmrcení, kdy budou pod anestezií pitváni zaživa, aby se dal odhalit přesný vznik smrti.