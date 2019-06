Eutanazie ano, nebo ne? V Rozstřelu o ní promluví zastánce i odpůrce

Ve Sněmovně vzniká návrh zákona na legalizaci eutanazie. Na konferenci České lékařské komory (ČLK) to v polovině května řekli poslanci hnutí ANO Milan Brázdil a Věra Procházková.

Podle průzkumu, s eutanazií souhlasí asi 55 procent lékařů a 70 procent sester. „Lékaři jsou v otázce eutanazie proti sestrám i většinové společnosti nejvíce zdrženliví,“ vedoucí oddělení vzdělávání ČLK Radek Ptáček.

Hostem čtvrtečního Rozstřelu bude poslankyně Věra Procházková, která plánuje návrh zákona o eutanazii a asistované sebevraždě. „Pracuji v ambulanci, na záchrance a třicet let na ARO a to utrpení u lůžka vidím,“ řekla serveru iDNES.cz.

Žádost o eutanazii by mohli podat lidé starší osmnácti let, poté by rozhodla komise složená z právníků a lékařů. „Chceme pravidla pro lékaře i pro pacienty. Bude tam omezení pro starší 18 let, duševně zdravé a další. Pracujeme na tom už tři čtvrtě roku,“ dodala před časem Procházková.

Proti Věře Procházkové usedne ve studiu Rozstřelu Milan Kubek, který je také lékařem a k tomu i šéfem Lékařské komory, který je naopak proti eutanazii.

Podle něj není eutanazie nic jiného než zabití. „Naší povinností je mírnit zbytečné utrpení. Úkolem lékařů není zabíjet,“ napsal MF DNES Kubek.

Svůj pohled přinese do studia i třetí host a tím bude Vladimíra Beranová Nezvalová, primářka největšího lůžkového hospice v ČR, v Rajhradě u Brna. Hospic je síť zdravotnicko-sociálních zařízení, jež slouží k péči o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby.

Z evropských zemí je eutanazie legální pouze v Belgii, ve Švýcarsku může lékař pacientovi připravit smrtelnou dávku léku, vzít si ho ale musí pacient sám.



Poslední podobný návrh vláda odmítla v roce 2016. Předloha počítala s tím, že by tuto možnost měli mít jen lidé v beznadějném stavu, žádost by posuzovala komise. Sněmovna podobnou úpravu zamítla už v roce 2008.



Čtvrteční Rozstřel bude moderovat od 12:30 Vladimír Vokál.