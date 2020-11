FEJETON: Peklo v podobě domácí výuky. Strašák pro děti i rodiče

Především bych chtěl odkázat na skutečnost, že příkazy vlády poslouchám od začátku, takže to se mnou jde po dobrém. Proč jste mi tedy museli domů dávat ještě ty dva malé hlídače? Já bych přece nikde netrajdal. Když se začalo mluvit o zavření škol, spekuloval jsem před manželkou o tom, že taky záleží, v jakém okamžiku se ty školy zavřou. Nejlepší by to bylo ve chvíli, kdy budou děti uvnitř. Manželka, která má na rozdíl ode mě stálé zaměstnání, do nějž je povinna docházet, mi však ne bez jisté zlomyslnosti opáčila, že takhle se o tom určitě neuvažuje. Kdyby však veřejnost měla příležitost seznámit se s mojí smělou myšlenkou, že by se děti mohly v okamžiku uzavření škol nalézat uvnitř, možná by mnoho rodičů bylo pro. A když ne hned, pak jistě po pár týdnech, které se svými dětmi strávili zavření doma v karanténě.