FEJETON: Domácí (m)učení

Letošní podzim mi přinesl jedno déjà vu. To máte pocit, že se děje něco, co jste už jednou prožili. Vzhledem k epidemické situaci znovu nastala chvíle, kdy mi byly děti vráceny ze školy a svěřeny k domácímu vyučování. Díval jsem se na to jako zjara.