Soukup jde boxovat. Utká se s Bejrem v Clash of Stars

Ve Sportovní hale Fortuna proti sobě nastoupí, v kategorii, kterou pořadatelé označují jako Mixed Martial Arts, například pornoherečka Nikola Lauberová a někdejší hvězda filmů pro dospělé Drahomíra „Lady Dee“ Jůzová. Tatáž kategorie však uvítá i opravdového zápasníka MMA Václava „Babu Jagu“ Mikuláška, jeho soupeřem bude Patrik „Žralok“ Hübler.

První kolo, pak se uvidí

Večer má gradovat boxerským kláním mediálního magnáta Soukupa a influencera Bejra. Soukup má přitom za sebou podle záznamů BoxRec v ringu dokonce profesionální dráhu, byť relevanci jeho pětadvaceti výher z šestadvaceti duelů například portál Proboxing zpochybňuje. Proč přijal nabídku na zápas deset let po svém posledním profesionálním souboji, od organizace, které jakékoli sportovní renomé mnohé osobnosti bojového sportu úplně upírají?

„Na tohle já kašlu, těším se na to, pro mě je to výzva. Zápas ve velké aréně, určitě poslední zápas mé kariéry. Byla to výzva dát se trochu dohromady,“ uvedl Soukup. Zatímco se jeho soupeř soustředil vlastně především na chrlení nadávek, útoků a zesměšňování, Soukup se zamýšlel i nad průběhem zápasu. Očekává, že první kolo bude třeba na „rozhlédnutí se“, uvidí se až po něm.

„Určitě bude lítat dopředu, určitě mě bude chtít knokautovat. Snad se mu to nepovede a pak trochu převezmu otěže já. Ze začátku asi bude dominovat on, já si ho potřebuju osahat, taky jsem v ringu dlouho nebyl a bude to před hodně lidmi. Myslím, že to bude chtít ukončit na začátku, myslím, že se mu to nepovede,“ předpovídá Soukup. Jestli se jeho prognóza vyplní, to shrneme v noci v sobotu 27. ledna poté, co rozhodčí zvedne vítězi bizarního boxerského souboje ruku.

Organizace Clash of Stars vznikla v roce 2021, její první turnaj se konal v roce 2022. Založil ji bývalý zápasník organizace Oktagon MMA Tomáš Linh Le Sy. Spíše než ze sportovních výkonů se však rozhodla těžit z popularity influencerských celebrit. Rovněž z řevnivosti a chvástání lidí sociálních sítí, které se zápasnického trash talku zmocnili ještě vyhrocenějším způsobem. Rozhovory před turnaji Clash of Stars, takzvané B4THECLASH, jsou dějištěm bizarních, vulgárních, mnohdy násilných scén.

Mnozí protagonisté českého MMA, jako například rozhodčí a trenér Jakub Müller, zápasník Patrik Kincl, trenér Andre Reinders, považují Clash of Stars za fenomén, který MMA škodí a který ostatně vlastně ohrožuje zdraví těch, které do duelů zve.