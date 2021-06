OBRAZEM: Rozdvojené ženy se opíjely, praly, ale hlavně nosily kalhoty

Pro dnešní morálku je to jako groteska. Ale pro čtenáře magazínu Vanity Fair to byl v roce 1903 šok. Na fotografiích se jim nabízel pohled na stylizované sedánky rozpustilých slečen, které pily alkohol, dováděly, praly se. Vrcholem však bylo, že si oblékaly kalhoty – a odhalovaly linie nohou. Pro doznívající viktoriánskou prudérnost to byl vrchol nemyslitelného. Magazín Vanity Fair jim říkal „bifurcated girls“, „rozdvojené dívky“.