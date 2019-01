Podvrh s nahou fotkou kongresmanky neprošel. Odhalili ho fetišisté

Provokace to byla nápaditá. Na první pohled totiž odhaluje koupelnová fotografie nahé nohy, jak se svůdně vynořují z vody ve vaně. Nalakované prsty, zapálená svíčka, intimní uvolněnost.

Na snímku je však intimity rafinovaně skryté víc. Stačí se zaměřit na naleštěný vodovodní kohoutek – blýská se v něm totiž odraz majitelky nožek, odraz ženského těla, čnícího od pasu nahoru z vody. Přirozeně nahého. Samozřejmě tak nabízí pohled na nahá ňadra.

Přes fotografii je nápis, který tvrdí, že snímek pochází z instagramového účtu mladé americké kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortezové.

Cucal jsem za život bezpočet nohou, ale…

Neznámí pachatelé si ji do hledáčku nevzali náhodou. Svou tvrdou kritikou politiky prezidenta Donalda Trumpa a levicovými návrhy, jako byla naposledy myšlenka na sedmdesátiprocentní zdanění majetku nejbohatších Američanů, budí kontroverze. To proto na ni její odpůrci vyštrachali foto, jak jako studentka tančí na střeše domu, jako by takové věci politička neměla dělat. Tehdy se to minulo účinkem, z videa se stal naopak hit.

Snímek nohou se sexy překvapením v odrazu měl být úspěšnější. Možná by mohl být, pokud by se do věci nevložili experti. Samozřejmě, fotky si všimli foot-fetišisté, milovníci nožek. A nezapřeli, že nejsou jen ctiteli, ale i odborníky.

A fetišistickým detektivům bylo hned zřejmé, že něco nehraje. „Nikdy jsem neviděl palec, jako je tento,“ hlásil člen fetišistické komunity na webu Reddit s nickem jokes_on_you. Co ho zaujalo, prozradil novináři magazínu Motherboard. A neskrýval přitom, že jeho soud vychází z bohatých zkušeností: „Za svůj život jsem cucal dost nohou na to, abych poznal, že něco není tak, jak má být.“

A vyložil, v čem spočívá zvláštnost vyfocené nohy: druhý a pátý prst totiž nejde ohnout či napnout nezávisle. „Říkal jsem si, že to je možná jakási forma brachydaktylie,“ prozradil foot-fetišistický expert, že hledal vysvětlení v dědičné malformaci v podobě extrémně krátkých prstů.

Aby se ujistil, porovnal snímek z vany se senátorčinými fotografiemi, na níž jsou zaručeně vidět její pravé nohy. Najít je bylo snadné, specifická stránka Wikifeet shromažďuje fotografie nohou celebrit a v jejím archivu má složku i mladá politička. Srovnání vedlo k jasnému závěru. Pravé političčiny nohy žádné známky brachydaktylie nevykazují. „Bylo tedy zřejmé, že nohy nejsou její,“ shrnul závěr své analýzy odborník.

A protože na fotce nejsou političčiny nožky, nemohou tam být ani její ňadra.

Jen u toho však nezůstalo. Foot-fetišistická komunita dala také odpověď na otázku, čí nohy to ve skutečnosti jsou. Patří jisté Sydney Leathersové, politické aktivistce a webkamerové modelce. V původní verzi fotografie je však druhý prst delší než na vydání snímku tak, jak vyšel na webu Reddit.

Že foot-fetišisté vyřešili detektivní příběh údajných kongresmančiných nohou správně, potvrdila sama Leathersová. „Onen obrázek je můj,“ dosvědčila. A doložila, že dopady kauzy nebere na lehkou váhu: „Posiluje to můj postoj nepublikovat nadále snímky mých nohou. Tedy aniž by za ně frajeři zaplatili.“