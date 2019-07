Sex podle hudebního vkusu. Nejspokojenější jsou fanoušci country

Celkem vzala anketa prodejce vstupenek TickPick v úvahu patnáct hudebních stylů. Nebyl to vědecký výzkum, nescházel mu však docela vysoký počet respondentů, dostal se k číslu 1 010, přičemž se leckteré odborné studie opírají o nižší účast. A analýza výsledků nebyla ochuzená o vlastně docela erudované a bystré postřehy.

Spokojenost: na chvostu pop, heavy metal, alternativa

Pozorné a nápadité je například vysvětlení, proč jsou mezi všemi respondenty milovníci country s 66,3 procenty nejspokojenějšími se svým sexuálním životem. Je to možná proto, uvádí zpráva serveru TickPick, že hudební styl vzešlý z jihu a západu Spojených států často nahlíží sex skrze intimitu, emocionální blízkost a romantické napojení.

A jako příklad uvádějí autoři průzkumu skladbu Strawberry Wine od Deany Carterové, v níž se zpívá o „první chuti lásky“, která po sobě zanechá „věčné vzpomínky“. Nebo píseň Dierkse Bentleyho Come a Little Closer, v níž vzdává hold „sladkému poddání se“. Možná jsou fanoušci country sexuálně nejspokojenější právě díky onomu romantickému náhledu na sex, naznačují autoři průzkumu.

A mají i objasnění pro poslední příčku, co se spokojenosti s intimním životem týče, která zbyla na stoupence popu. Možná vysvětlení nabízejí vlastně hned dvě. Buď je to tím, že se milovníci popu rekrutují z řad mladších lidí, kteří se sexuálně ještě hledají. Nebo za to může skutečnost, jak se sex v popových písních popisuje: odkazy jsou v popových textech plné bolesti, násilí, dobývání, podmaňování si. A to se může podepsat jak na ložnicových očekáváních, tak na vnímání intimních chvil.

Na druhém místě se ohledně spokojenosti se sexem, která byla nahlížena skrze hudební styly, za country umístilo blues, poté jazz, čtvrté bylo reggae, poté hip-hop/rap. Naopak políčka před úplně posledním popem obsadila klasická hudba, za ní klasický rock, alternativa a heavy metal.

Fetiše pro klasické rockery nejsou

Fanoušci country se umístili první i v preferenci análního sexu (36,9 procenta), za nimi byli stoupenci heavy metalu (34,3 procenta), elektronické taneční hudby (34,2 procenta), muzikálů (31,2 procenta) a folku (29,7 procenta).

A sexuální hravost a zvídavost country party od Nashvillu potvrzuje i její prvenství v kategorii hraní sexuálních rolí (47,7 procenta), kdy za sebou nechala folkaře (47,5 procenta), milovníky muzikálů (47,1) a s větším odstupem stoupence klasické hudby (42,3) a metalisty (42,1).

Vyznavači nápaditého spodního prádla jsou pak naopak zejména mezi milovníky popu (nejméně oslovuje fanoušky klasického rocku) a milovníky foot fetišismu zase jazzmani (nejméně ho ocení posluchači country).

Pro BDSM mají největší slabost vyznavači indie rocku, za nimi následují stoupenci muzikálových melodií, popu, alternativy a folku, další zůstali tak za nimi, že je v žebříčku zadavatelé ankety ani neuvedli.

A autoři průzkumu shrnují, že vůbec nejmenší náklonnost k fetišismu obecně mají posluchači klasického rocku.

Anketa se navíc zaměřila i na polohy sexuálního aktu. Obecně nejpopulárnější byla poloha, kdy muž je vzadu, speciálně oblíbená však byla u stoupenců hip-hopu/rapu. „Není to náhodou,“ tvrdí autoři průzkumu a odkazují na mnohé narážky právě na onu pozici, které se objevují v textech tohoto žánru. Zmiňují ji například songy Wiz Khalifa nebo Wyclefa Jeana, zatímco Snoop Dogg nazval Doggystyle rovnou celé své album, připomínají. Stejně silně a výrazně jako zastává hipo-hop/rap pozici vzadu, preferují stoupenci popu misionářskou polohu.

U dalších pozic nebyla dominance toho kterého žánru tak přesvědčivá, ale přece jen se na první místo v poloze, kdy je žena nahoře, probojoval heavy metal, který ovládl rovněž reverzní polohu, kdy je nahoře naopak muž. Prvenství v pozici lžic pak zůstalo vyhrazeno folkařům a folkařkám.

Nakonec průzkumníky zajímalo, jak jsou na tom ctitelé různých žánrů s antikoncepcí. Nejvíce na ni dbají metalisté a metalistky, následovaní stoupenci indie rocku, hip-hopu/rapu, alternativy, pětici uzavírá jazz. Naopak na chvostu se tlačí milovníci blues, R&B/soulu, klasického rocku, popu - a vůbec nejméně zodpovědní jsou v tomto ohledu milovníci country.