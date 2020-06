Muzika k sexu. Posloucháme Bacha i Red Hot Chili Peppers, říká průzkum

U počátků celého nápadu přitom stála koronavirová krize a zákazy vycházení, které přinesla. Zatímco mnoha intimním chvilkám v ložnici předchází večeře v restauraci nebo noc v klubu, jak se lidé vypořádávají se svádivou atmosférou za režimu omezeného vycházení? Onu otázku si položila firma na výrobu spodního prádla Pour Moi.

Proto udělala inventuru v playlistech Spotify, jejichž názvy naznačovaly, že se skladby seřazené na seznamech vážou k sexuálním účelům. „Víme, že omezené vycházení bylo pro páry, které chtěly vytvořit intimní atmosféru, obtížné. A doufali jsme proto, že náš výzkum může být jak poučný, tak inspirující,“ uvedla podle serveru News24 marketingová ředitelka firmy Pour Moi Maria Ryanová.

Nejvíc sexy je R&B

Nejprve prolustrovala seznamy skladeb odkazující na sex ve dvou, nesly docela přímočaré názvy jako „sex playlist“, „souložení“, „noc po rande“. Nalezla na nich celkem 300 tisíc skladeb, nejčastější přitom byl song All The Time zpěváka a rapera Jeremiha, a vlastně to není překvapující, pomalá skladba z roku 2013 je explicitní a neskrývá žhavý náboj. Na druhém místě se umístila píseň Often kanadského R&B zpěváka s uměleckým jménem The Weeknd, na třetím jeho další skladba Earned It. Čtvrtá příčka patřila opět Jeremihovi a songu Birthday Sex.

Sex podle hudebního vkusu. Nejspokojenější jsou fanoušci country Mají raději anální sex než ostatní, stejně tak intimní hraní rolí, jsou největšími vyznavači nebo vyznavačkami milostné pozice vespod. A jsou vůbec nejspokojenější se svým sexuálním životem. Stoupenci country z průzkumu, který studoval intimní život podle hudebního klíče, vysoce čnějí.

Jde-li o žebříček interpretů, je z něj patrné, že nejvíc boduje žánr R&B a nad zpěvačkami vítězí mužští interpreti. Vítězství si připsal The Weeknd, na druhém místě se ocitl americký R&B zpěvák Trey Songz, na třetím hvězda téhož žánru devadesátých let Usher, čtvrtý byl raper a R&B zpěvák Drake. A kde jsou ženy? Až na šestou příčku si musela počkat Rihanna, za ní přistála Beyoncé.

Napovídaly už názvy skladeb

Autoři průzkumu však neopomněli, že omezený režim otevřel mnoha lidem dveře spíše k sólovým hrátkám, než aby umožnil partnerské dovádění. Podívali se proto i na playlisty s vypovídajícími názvy jako „sólo sex“, „k masturbaci“, „k hlazení“, jak doplňuje server Uproxx. „Po analýze zhruba dvaceti tisíc skladeb z oněch seznamů jsme dokázali sestavit vášnivý výběr melodií pro ty, kteří hledají sebepotěšení,“ píší.

Na soupisce skladeb se přitom potkáváme se jmény, která jsme již zmínili v předchozích kategoriích, a s názvy, které po svém zařazení na pikantní seznam přímo volají. Na prvním místě se tak umístil song I Touch Myself australské rockové kapely devadesátých let Divinyls se zpěvačkou Chrissy Amphlettovou. Explicitní název má i druhá položka, skladba Sex With Me od Rihanny, a třetí Love Myself zpěvačky Hailee Steinfeldové. Pak již v seznamu potkáváme skladby od The Weeknd, Call Out My Name a Often, obě se umístily shodně na čtvrté příčce.

Žánrově pestřejší složení nabízí kategorie nejpopulárnějších umělců pro sóĺový sex. Vyhrává sice R&B v zastoupení The Weeknd, který byl jasně vidět ve všech žebříčcích, druzí však jsou kytaroví Divinyls, třetí raper Post Malone. Čtvrtí jsou Red Hot Chili Peppers a pozor, pátý barokní skladatel Johann Sebastian Bach. A do první desítky se vešli i punkoví Green Day.

Server A Journal Of Musical Things poznamenává, že na Spotify každoročně hledá termín „nejlepší písně na sex“ na šestatřicet tisíc lidí.

Jakého interpreta nebo píseň posloucháte před nebo během intimních chvilek vy? O své tipy se podělte v diskusi pod článkem.