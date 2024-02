Domluvit se s nacisty – a hned je mír! Axis Sally byla hlasem propagandy

„Ahoj, bando,“ tak začínaly její proslovy k americkým vojákům. A v podobně familiárním duchu pokračoval její svůdný ženský hlas dál. „Myslím, že už je vážně čas, abyste odhodili ty svoje flintičky a sbalili se na cestu za oceán. Domů. Němci jsou už dávno na vrcholu a nikdo je z něj nedostane.“

Hlasatelka v nastaveném kurzu pokračovala. V rychlosti vykreslila bídu života amerického pěšáka: Živí se konzervami a mrzne na bitevním poli, zatímco jeho milou ve Státech obletují takzvaní F4, tedy branci nezpůsobilí aktivní služby. Neopomněla dodat, že: „Toto není vaše válka. Uvrtali vás do toho Židi, Roosevelt a Churchill. Já říkám do háje s nimi, doma by vám bylo líp.“