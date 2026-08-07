Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vedla sedm tisíc partyzánů. A ani jeden románek, litovala pak „Bílá myš“

,
Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama uškrtila esesáka holýma rukama. Nancy Wakeová byla ženou nezkrotného ducha, která se nikdy nebála. Zemřela před patnácti lety, 7. srpna 2011.
Část 1/4

Obraz, který nezmizel z hlavy

Nebyli jen oběťmi. Romové, zapomenutí hrdinové protinacistického odboje

Legendární partyzánský velitel Josef Serinek vedl Černý oddíl.

Historie se k nim zachovala stejně nespravedlivě, jako se k nim mnohdy staví současnost. Ze statečných Romů, kteří bojovali jako partyzáni či vojáci proti nacistům, se stali neviditelní hrdinové. O jejich příběhy odvahy zůstaneme ochuzeni. Desetiletí totiž nikoho nezajímaly a dnes už téměř není nikdo, kdo by je vyprávěl.

Cesta hýřivé kapitalistické paničky k antifašismu přitom nebyla tak krkolomná, jak se zdálo. Nancy pouze čekala na příležitost. Přinejmenším od své návštěvy Vídně zkraje třicátých let. Výjevy jako z Dantova pekla, při nichž členové jednotky SA bičovali na veřejnosti Židy, tam tehdy sledovala se zděšením, opovržením, ale především s jistojistým přesvědčením: „Nevím, co proti tomu podniknout. Ale až jednou budu moci něco udělat, udělám to.“ Výjevy jí nikdy nezmizely z hlavy: „Moje nenávist k nacistům byla hluboká. Velmi hluboká.“

Nakonec podnikala možná mnohem víc, než si ve Vídni dokázala představit. Život se jí převrátil vzhůru nohama. Uplácela dozorce, schovávala uprchlé vězně, převážela je v zakoupené sanitce a pašovala ze země. Život tak zachránila více než tisícům spojeneckých vojáků a mnoha Židům. Zajišťovala prostředky pro podzemní skupiny v jižní Francii, fungovala jako kurýr.

Ne vždy stačila koketérie. Musela pod palbou vyskakovat z jedoucího vlaku, jindy před nacisty uháněla na lyžích, ujížděla autem před pronásledovateli v letadle. A pak, psal se rok 1943, se kvůli vyzrazení začala smyčka utahovat. „Musíš pryč,“ řekl jí manžel. Po šesti pokusech a čtyřdenním věznění a vyslýchání v Toulouse se jí povedlo přejet Pyreneje. Ze Španělska zamířila do Británie.

Brzy se na své dlouhé cestě stala noční můrou nacistů. „Bílou myš“, jak ji začali titulovat, nemohli polapit, nepomohla ani odměna pět milionů franků, kterou na ni vypsali. Byla protřelá a sebevědomě drzá, nebezpečí potírala tím, že mu šla vstříc. „Uviděla jsem německého policistu, ve vlaku nebo jinde, někdy byli v civilu, ale poznali jste je. A místo toho, abych vyvolala podezření, jsem s nimi začala flirtovat, požádala o zapalovač,“ vracela se k oněm dobám. S upřímným a pobaveným povzdechem: „Bože, jaká flirtující sketa jsem to byla!“

Pořád měla pocit, že toho proti nacistům neudělala dost. Chtěla do francouzské sekce britských speciálních jednotek.

Tam však příliš nechtěli ji. Byla příliš energická, nezkrotná, živá. Nakonec instruktory přesvědčilo především to, že v Toulouse dokázala vzdorovat výslechům bez jakékoli průpravy. Něco v ní bylo. Po osm měsíců se tak ve Skotsku učila střílet, zacházet s plastickými trhavinami, bojovat beze zbraně, obsluhovat radiové stanice, pracovat s kódy. Vše ovládla skvostně.



Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy

Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako...

Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...

Australský premiér utonul v oceánu. Pojmenovali po něm bazén

Lékař ho před plaváním varoval. Premiér nedbal.

Pátralo po něm námořnictvo, helikoptéry, elitní vojenští potápěči, stovky dobrovolníků. Nenašlo se však ani jeho tělo, ani plavky. Australský premiér, vášnivý a zkušený plavec, zmizel v roce 1967 v...

Tragédie o dvou aktech. Pravičák vraždil, systém ničil hrdinu z ostrahy

V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce...

V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v...

Vedla sedm tisíc partyzánů. A ani jeden románek, litovala pak „Bílá myš“

„Ohromná vitalita, blyštivé oči, vše, co udělala, udělala dobře.“ Takové...

Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama...

OBRAZEM: Svůdná, naivní. Špionka Mata Hari se stala obětním beránkem

Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny...

Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny muže kolem sebe. Jenže Mata Hari byla spíš naivní kráskou, která prahla po uznání a penězích. Tak moc, že se nechala...

Vedla sedm tisíc partyzánů. A ani jeden románek, litovala pak „Bílá myš“

„Ohromná vitalita, blyštivé oči, vše, co udělala, udělala dobře.“ Takové...

Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama...

7. srpna 2026

OBRAZEM: Svůdná, naivní. Špionka Mata Hari se stala obětním beránkem

Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny...

Má pověst snad nejznámější špionky. Osudové ženy, bohyně, která ovládá všechny muže kolem sebe. Jenže Mata Hari byla spíš naivní kráskou, která prahla po uznání a penězích. Tak moc, že se nechala...

6. srpna 2026

Hrál s Jágrem, teď v Nigérii řídí největší hotel v Africe. Pořád jde o tým, říká

Premium
Hokej Martinu Zárybnickému zůstal vepsaný v duši. Odnesl si z něj poučení,...

Slibnou hokejovou kariéru (nastartovanou v Kladně) musel odmávnout. Novou profesní dráhu našel v cizině a v hoteliérství. Spolupráce s michelinskými šéfkuchaři, servis pro nejvyšší diplomatická...

6. srpna 2026

Osamělost škodí stejně jako kouření. Podle vědců také vyhubila neandertálce

Premium
Proč jsme si přestali vážit stáří? „Protože z něj nic nemáme. Myslíme...

Světová zdravotnická organizace řadí osamělost mezi vážné hrozby – srovnatelné s kouřením nebo obezitou. Proč je nejnebezpečnější právě ve stáří? „Myslíme ekonomicky a materiálně. Když člověk vše...

5. srpna 2026

Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy

Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako...

Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...

5. srpna 2026

Australský premiér utonul v oceánu. Pojmenovali po něm bazén

Lékař ho před plaváním varoval. Premiér nedbal.

Pátralo po něm námořnictvo, helikoptéry, elitní vojenští potápěči, stovky dobrovolníků. Nenašlo se však ani jeho tělo, ani plavky. Australský premiér, vášnivý a zkušený plavec, zmizel v roce 1967 v...

4. srpna 2026

Psa zbavil srdce a přišil ho k druhému psovi. Od Děmichova se učili přední lékaři

Premium
Vladimir Petrovič Děmichov (18. července 1916 až 22. listopadu 1998) a jeho...

Proslul kontroverzními experimenty, při kterých stvořil dvouhlavé psy. Zásadně posunul možnosti moderní chirurgie, ale vysloužil si také ostrou kritiku. Sovětský vědec a průkopník transplantologie...

3. srpna 2026

Vydělává-li žena víc, hrozí rozvod. Studie hledala důvod, zkoumala i Česko

Když žena vydělává víc než partner, souvisí to s vyšším rizikem rozchodu. To...

Ženy mívají vyšší vzdělání než muži, mnohdy i mzdu. Samozřejmě to pohnulo se vztahy. Podle dat to souvisí s vyšším rizikem rozchodu. Jenže proč? Hypotéz, které to vysvětlují, existuje víc, mluví o...

3. srpna 2026

Všichni byli přesvědčení, že policie má vrahy. Pravda se ukázala až po pitvě

Premium
ilustrační snímek

Restaurace hotelu Inovec ve Zlatých Moravcích se už vyprazdňovala a otrávený číšník kasíroval poslední hosty. U stolu v rohu se ovšem trojice chlapíků pořád neměla k odchodu. Vykřikovali, postrkovali...

2. srpna 2026

Tragédie o dvou aktech. Pravičák vraždil, systém ničil hrdinu z ostrahy

V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce...

V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v...

2. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vlez si tam. Proti vedru má pomoct lednička na lidi

Ve vedru nabídne ochlazení japonská lednička.

Je to japonská odpověď na úmorná a nebezpečná vedra: lidská lednička. Podle svého výrobce je to první přenosné zařízení, které dovede ochladit celé tělo. V mžiku, rychleji než konvenční metody jako...

1. srpna 2026

Mít doma hasicí přístroj nejsme zvyklí, elektromobil hoří i dva dny, vypráví hasič

Premium
Michal Valouch, ředitel odboru prevence Hasičského záchranného sboru České...

V horkých letních dnech čteme o požárech nejen v budovách, ale i v přírodě. Přibývá jich, nebo ubývá? Magazín Víkend DNES se ptal Michala Valoucha, ředitele odboru prevence Hasičského záchranného...

31. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.