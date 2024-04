Pravda je, že v době, kdy je jaderná dohoda už šest let mrtvá, má Írán volné pole působnosti. Navíc jen málokdo pochybuje o tom, že íránští inženýři by byli schopni jadernou zbraň sestrojit, pokud by to dostali za úkol.

Existuje několik faktorů, jež by mohly Teherán přesvědčit, že současný jaderný postoj je třeba opustit a dospět k plnému vlastnictví jaderné zbraně. Například pokud by nastal velký posun v regionální rovnováze sil v jeho neprospěch.