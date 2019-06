Pistolnické prázdniny: vyrazte Andalusií ve stopách Clinta Eastwooda

Napřed se ovšem musíte dostat do andaluského pobřežního města Almería. Dlouho to býval problém, neboť letadla od nás pravidelně přistávala jen v Málaze, tedy asi o 200 kilometrů západněji. Už pár let je to však naštěstí snadno a pohodlně řešitelné přímými lety z Prahy.

Po přistání vás čeká ještě asi dvacet kilometrů cesty do nitra jediné evropské pouště Tabernas. V drsně krásné přírodě pak najdete dva zážitkové parky Mini Hollywood a Cinema Studios/Fort Bravo.

El Paso, muž v ponču a výhružný hřbitov

Ten první, podstatně větší areál, má celkem 30 hektarů. Oficiálně se jmenuje Oasys Parque Temático a nabízí rodinnou zábavu na celý den, my se do něj však vydáváme kvůli westernové části.

Stavby původně určené pro klasický spaghetti opus režiséra Sergia Leoneho Pro pár dolarů navíc postupně doplnily další kulisy, dnes často proměněné v malá muzea a obchůdky. Domy jsou umístěny víc než rafinovaně, na konci ulice se tyčí bizarní hřbitov a kolem se vypínají vrcholky hor. Ostatně, onen působivý průhled ulicí využila ve filmu kamera mnohokrát.

Oasys Parque Temático Na třiceti hektarech najdete kromě westernové části i botanický koutek s mnohotvarými sukulenty a kaktusy, koupaliště, klimatizované restaurace, ale především zoologickou zahradu. V oku lahodícím prostředí vyprahlých vršků, umělých zurčících vodopádů a pravých palem najdete pestrou africkou safari, bílého tygra, nosorožce, celkem více než 800 exemplářů.

Toto je El Paso, právě zde stále stojí zdánlivě nedobytná banka, odkud si bandité krutého šéfa El India načas odnesli statisíce dolarů. Netušili však, že jsou bděle sledováni bezejmenným mužem v ponču (kultovní Clint Eastwood) a lovcem lidí Mortimerem (znamenitý Lee Van Cleef). Závěrečný vůz plný mrtvol pak byl krvavým důkazem neomylné mušky obou značně podivných strážců zákona.

Dnes už se tu nové filmy netočí, leč svižně střílející šerify a psance si můžete užít v některé z kaskadérských show. Za doprovodu skvostné muziky skladatele Ennia Morriconeho nečekejte přímo strhující tempo, napínavě sestříhané akce mají na plátně mnohem výraznější dynamiku, ale cválajících mustangů, letících nožů, mlaskavých úderů, třaskání slepých patron, věšení lupiče a krkolomných pádů z balkónů se rozhodně dočkáte. A poté i rozjařených barových krasavic tančících kankán s nohama vysoko.

Fort Bravo: ta pravá westernová romantika

Asi pět kilometrů od Mini Hollywoodu, zprvu po hlavní silnici směřující k městu Tabernas a pak několik set metrů po nezpevněné cestě, stojí Fort Bravo, známé jako Texas Hollywood. Je stále vitální připomínkou kinematograficky nejslavnějších dob této kdysi zapomenuté a chudé části Andalusie. Na rozdíl od rozličných atrakcí Mini Hollywoodu tu nenajdete nic čerstvě natřeného nebo úmyslně přizpůsobeného turistickému ruchu. Toto je ta pravá westernová oáza uprostřed vyprahlé pustiny.



Vedle naprosto autenticky vyhlížejícího westernového hnízda se stájemi, nálevnami whisky, úřadem šerifa, kostelíkem, kovárnou, smíšeným zbožím, holičem i nezbytným pohřebním ústavem, to vše v příslušně ošuntělém provedení, tu najdete také malebnou mexickou vesničku s typicky bílými stavbami a majestátní vojenskou pevnost Fort Bravo s dřevěnými palisádami o výšce dobrých šesti metrů. V bezprostřední blízkosti nechybí ani desítka indiánských týpí v reálné velikosti, vodou i větrem úchvatně tvarované skály a pražícím nebeským kotoučem do okrova vybarvené rokle.

I zde se dočkáte představení profesionálních kaskadérů. Je plné krásně flekatých koní druhu pinto, ale o dobře vedené údery, salta z výše několika metrů nebo vlečení zajatce na laně nepřijdete ani tady.

Nic z toho se však nevyrovná procházce mezi desítkami zanedbaných staveb, zčásti jen podepřených čelních štítů, ale většinou kompletních domů, do nichž můžete lítačkami vstoupit, abyste se ocitli v zaprášeném saloonu. Rozhodně se nikde nebudete tlačit. A ačkoli tu návštěvníci nechybí, jejich snesitelný počet plus rozloha areálu dávají šanci vychutnat si radost z dobrodružných vzpomínek téměř v soukromí.

Dojemnou chvílí pro fandy tajemného tuláka s přezdívkou Harmonika v podání Charlese Bronsona z filmu Tenkrát na Západě je půlkulatá brána, pod níž Harmonika jako mladý hoch do posledního zbytku sil držel na ramenou bratra, který se škrtil na oprátce. Ta originální filmová brána sice stála v zámořském Monument Valley, jenže tam z ní zbylo jen pár, dnes už jen těžko objevitelných cihel, zato tady ji uvidíte v plné kráse.

Clearwater: tady zastřelil Bronson Henryho Fondu

Cynický plán záporňáka Franka v podání Henryho Fondy tehdy vyšel, zasloužené odplaty se však podlému pistolníkovi nakonec dostalo. Za své hříchy zaplatil na farmě Clearwater. Ta je velkou westernovou atrakcí v oblasti Tabernas, najdete ji poblíž dálnice na Granadu, dnes se jí říká Rancho Leone.

Slavný Sergio Leone ji v samém závěru filmu Tenkrát na Západě proměnil v budoucí prosperující železniční zastávku. Právě tam došlo, za legendárně drásavého zvuku foukací harmoniky a vytí elektrické kytary, k choreograficky úchvatnému souboji mužů s přesně štěkajícími kolty. Tady nám vdova Jill McBainová, sexy Claudia Cardinale, nabídla lákavý pohled do dobře tvarovaného zpoceného výstřihu. A to nedaleko odtud zemřel sympatický bandita Cheyenne v okouzlujícím podání Jasona Robartse.

Maximalistický Sergio Leone poručil do této pustiny položit skutečné vlakové koleje, hluboké výkopy pro trať jsou dosud dobře patrné, a obrovský srub poručil vystavět tak fortelně, aby vydržel sto let. Dnes má za sebou už jednapadesát let a vypadá to, že umanutý rozkaz vzteklého malého Itala byl dodržen vzorně.

K prozkoumání toho nejpodstatnějšího, co kolem andaluské Almeríe zbylo po natočení několika stovek zejména italských, německých nebo amerických westernů, stačí zhruba jeden den. Můžete si tu hrdě vykračovat ve stopách Clinta Eastwooda, Eliho Wallacha, Yula Brynnera, Franka Nera, Charlese Bronsona, Buda Spencera nebo Terence Hilla. Můžete si však připomenout i pozdější využití působivého regionu pro filmy s Indiana Jonesem, Barbarem Conanem, snímky jako Dolar pro mrtvého, 800 kulek, Blueberry nebo Manituovy boty.