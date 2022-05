Zvrhlý sex, pak brutální vražda? Případ Amandy Knoxové je plný divných důkazů

Vrah neodvedl moc dobrou práci. Určitě to nebyl profesionální zabiják. V bytě po něm zůstalo několik zakrvácených šlápot. Když si došel na velkou, zapomněl spláchnout. Ale to není to nejhorší. Neuměl zacházet s nožem. První dvě bodné rány nebyly dost hluboké na to, aby se staly smrtelnými, ostří se zastavilo o kost. Teprve na třetí pokus vrah našel měkké místo na levé straně hrdla a zabodl nůž až po rukojeť. Pak ho povytáhl, několikrát s nožem pootočil a opět bodl. Bylo nad slunce jasné, že chtěl zabíjet, nebyla to žádná nehoda. Ale protože čepel minula krční tepnu, jeho oběť podle lékařů musela v hrozných bolestech umírat aspoň deset minut.