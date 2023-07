Na mušce je Hitler. Proč se nepodařil žádný z atentátů na diktátora

Začíná se od začátku, takže… Hitler se narodil 20. dubna 1889 v Braunau am Inn do rodiny rakouského celního úředníka. Jeho matka Klara pracovala původně jako služebná první manželky svého budoucího chotě a byla zároveň jeho vzdálenou příbuznou. Rodinné prostředí nebylo nijak harmonické, matku Hitler miloval, ale otce doslova nenáviděl. Byl to totiž alkoholik a despota, který nešel pro ránu a nějaké to ostřejší slovíčko daleko.

Možná právě proto hledal mladý Adolf únik z reality a začal se zajímat o nacionalismus. Lepší časy nastaly po otcově náhlé smrti. Matka ho finančně podporovala a společně si namlouvali, že z něj jednou bude velký umělec, jenže na vysněnou výtvarnou školu se Hitler opakovaně nedostal.