RECENZE: Filmy o Hitlerovi posilují jeho kult. Ale natočili jsme další

Petra Epperleinová a Michael Tucker na základě knihy Sebastiana Haffnera Hitlerův vzestup a pád zkoumají současné vnímání nacistických dějin v devíti zemích. Hovoří tu mimo jiné spisovatel Martin Amis, pražský rodák historik Saul Friedlander či lovci nacistů Beate a Serge Klarsfeldovi.

Co nového o Adolfu Hitlerovi objevili? Nic moc. Nikdy neměl zaměstnání, vyhýbal se mu; na uměleckou školu ve Vídni se dvakrát nedostal. Věřil všemu, co říkal, byl sebestředný a domýšlivý, řečnický talent znásobil díky mikrofonu, nikdy nesportoval, i na procházky chodil jen dolů z kopce a vracel se autem.

Původně „radikální nula“, popisují Hitlera. Měl téměř všechny psychiatrické diagnózy, ženy považoval za nedůležité, miloval svého psa, ale vyzkoušel na něm kyanid. Charakteristiku doplňují jeho busta, fotografie, obrazy a spousta filmových ukázek od hraných parodií po dobový Triumf vůle.

Sestřih „mluvících hlav“ tematicky těká, převážně se však odvíjí od teze, že zabít Hitlera nestačí, je třeba zabít i jeho legendu, a následného mudrování, proč nás stále tolik přitahuje.

„Jeho příběh fascinuje více než osudy z koncentračních táborů, smrt obětí vidíme v krutém detailu, kdežto jeho smrt ve filmech vždy zůstává ohleduplně za dveřmi,“ zazní tu spolu s výčtem dokumentů typu Hitlerovi muži, poradci, psi, lékaři, Hitlerovy sekretářky, ženy, peníze, děti.

Každý další takový dokument znamená v podstatě propagandu, tvrdí tvůrci - načež propadají sebeklamu, že právě jejich snímek je jiný: „My nechceme dělat z Hitlera atrakci.“ Ale v čem se liší? Jedině díky účasti provokativního literáta Davida Irvinga, šokujícího třeba slovy, že Židé v lomech umírali, protože „nebyli zvyklí na fyzickou práci, jen vyplňovali šeky“.

Poznámky k Hitlerovi 50 % Režie Petra Epperleinová a Michael Tucker

Jak fascinaci Hitlerem ukončit, zkusí dokument návštěvou tichého lesa, kdysi určeného čistě pro zabíjení. Jenže od pocitového vrcholu se film vrátí k obecnému tlachání o současném nacionalismu, kam krkolomně zahrne třeba Francii slavící výhru ve fotbalovém šampionátu a několikrát Donalda Trumpa.

Není divu, že v internetové diskusi o filmu napsal jeden ze zahraničních diváků Poznámek k Hitlerovi: „Nemůžu se v dnešní době na něco dívat, aniž by do toho filmaři zatáhli Trumpa? Už to unavuje“.