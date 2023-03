Kontroverzní nacistický kříž u Kořenova je na kusy, policie hledá pachatele

„Dnes kolem páté hodiny ráno jsme přijali na linku 158 oznámení o tom, že někdo v noci na dnešek mezi půlnocí a časným ránem poblíž rozhledny Štěpánka vyvrátil žulový kříž, který se rozlomil na několik kusů,“ potvrdila mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

Kříž na hoře Hvězda, na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, byl vztyčen v roce 1944, jeho vznik iniciovali skupinoví vedoucí NSDAP a členové strany. Slavnostnímu aktu tehdy přihlížel Konrad Heinlein. V květnu 1945 po konci války ho však čeští vlastenci částečně rozstříleli, trnem v oku jim byla svastika ve střední části kříže. Ve stejném roce ho skupina turnovských evangelíků strhla do rokle pod rozhlednou, kde zůstal rozbitý a zapomenutý téměř 70 let.

„V roce 2011 ho tajně obnovili. Od té doby byl dvakrát nebo třikrát posprejovaný. Měl i uražené rohy, ale neshodili ho. To se podařilo až dneska,“ sdělil Josef Doškář, jehož o svrženém pomníku informovali známí. „Jako badatel o tom píšu knížku – o nacistickém Háji hrdinů pod rozhlednou Štěpánka,“ dodal na vysvětlenou. „Vím jen to, že dneska v noci ho shodili. Nebyl jsem tam, ale podle obrázku poznávám, že je stržený směrem dopředu k rozhledně. Tedy opačným směrem než v roce 1945,“ řekl.

Před třemi lety podal Doškář trestní oznámení na neznámého pachatele, který kříž v roce 2011 – podle něj nezákonně – obnovil. „Myslím si, že ho obnovila skupina neonacistů tajně a bez povolení,“ dodal s tím, že případ se několikrát odložil a loni jej začala policie opět řešit.

Kříž obnovili bez vědomí vlastníka

Na popisné ceduli na hoře Hvězda se objevuje toto vysvětlení: „V roce 2011 byly části žulového Železného kříže znovu nalezeny, vyneseny zpět na plošinu, sestaveny a instalovány do původní podoby. Stalo se tak iniciativou několika místních nadšenců, příznivců vojenské historie, avšak stalo se tak bez vědomí vlastníka pozemku, obce Kořenov.“ Od té doby se o něj vedou spory, někdo bojoval za jeho odstranění, jiným nevadil. Shodný názor neměli ani odborníci.

Železný kříž u Kořenova „Žulový Železný kříž vztyčený v květnu 1944 u rozhledny Štěpánka místními Němci byl odvozen ze vzoru Železného kříže 1939, tedy nesl uprostřed hákový kříž – znak NSDAP a pozdější výsostný znak Třetí říše. Byl vztyčen na památku padlých příslušníků říšské branné moci a Zbraní SS z Kořenova a okolních měst a vesnic, přičemž každé z těchto konkrétních míst bylo symbolicky zastoupeno kamenem. Tak vznikl kamenný kruh v čele se žulovým Železným křížem, kam byly až do roku 1945 kladeny květiny za padlé Němce,“ píše se na informační tabuli.

Na skály s křížem, který byl v turistických průvodcích a knihách historicky prezentován, možná záměrně, coby maltézský kříž – symbol obětí druhé světové války, dohlíží webkamera.

„Víme, kdy se to stalo, je to nahlášené na policii, která to vyšetřuje. Takže k tomu nebudu nic říkat,“ odmítl sdělit podrobnosti starosta Kořenova Luboš Marek. Neprozradil ani, jak se Kořenov staví k případné obnově kříže.

Po jeho znovuvztyčení v roce 2011 jej obec ponechala na místě, podmínkou však bylo, že poblíž bude i vysvětlující komentář. „Kořenovský žulový Železný kříž přestavuje nepochybně symbol třetí říše, jeho ponechání na místě však současně svědčí o sebevědomí, toleranci a dobré vůli obce Kořenov, vlastnostech, které by po každé válce měli vítězové projevovat vůči poraženým,“ stojí na ceduli, která odkazuje na nyní zhroucený kříž.

„Několik dní jsem tady nebyla a dnes ráno byl položený, shozený. Stalo se to stoprocentně ze včerejška na dnešek, jsou tady kamery,“ prohlásila Lenka Votočková, která pracuje v nedalekém kiosku u rozhledny. Turisté prý většinou vnímali kříž jako součást historie, která by se měla přijmout a respektovat. „Zbylých třicet procent se bilo za to, že je to symbol nacistů,“ doplnila. Kříž podle ní nikomu neškodil, historie by se neměla zapomínat. „Žádné srazy nacistů se tu nekonají, že by slavili třeba Hitlerovy narozeniny. Akorát na Vánoce se sem dávají jablíčka a svíčky. A to je celé,“ uzavřela.

Policie ke Štěpánce vyjížděla opětovně

Jeden z turistů, který se v sobotu vydal navzdory mlhavému počasí k rozhledně, je přesvědčený, že kříž nespadl sám od sebe. Opravit by se dal. „Myslím, že ta vůle, že by se měl zase postavit, tu ale nebude. Pro okolí to nebylo až tak růžové,“ upozornil jeho kolega.

Právě růžovou barvou kdosi žulový kříž posprejoval, vloni případ řešila policie jako poškození cizí věci. Rozvaliny památníku dosud nesou stopy barev. Na vrchol hory Hvězda zamířila policie i dnes.

„Případem se nyní zabývají policisté obvodního oddělení v Harrachově, jeho právní kvalifikaci určí po zadokumentování a vyhodnocení všech potřebných podkladů,“ konstatovala mluvčí krajské policie.