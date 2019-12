Kalašnikov bývá v Jemenu doplňkem k oblečení, říká chirurg Tomáš Šebek

Míváte po návratu z humanitární mise takzvaný obrácený kulturní šok, kdy si člověk vychutnává běžné věci, jako je třeba tekoucí teplá voda? Musím se přiznat, že na mě návraty do „civilizace“ nijak nepůsobí. Jsem zvědavý člověk a jakákoliv kultura mi otevírá obzory. Je ale zvláštní, že do Jemenu se ještě před čtyřmi lety jezdilo za turismem, je to země, která má mnoho vzdělaných lidí, byla velmi rozvinutá a teplá voda tam teče z kohoutku naprosto běžně.