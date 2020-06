Nechtěl jsem skončit jako smutný klaun, říká moderátor a kouč Tomáš Novotný

Jak jste se dostal k moderování?

Vrátil jsem se ze studií v Anglii, a protože jsem uměl dobře jazyk, začal jsem díky kamarádovi pracovat v Praze. Doporučil mi agenturu, kde hledali produkčního. Poslal jsem jim e-mail s životopisem, oni si mě pozvali na pohovor a vzali mě. Začal jsem tedy pracovat v mediální agentuře, která produkovala obsah pro začínající mobilní video telefony. Představte si, že to bylo v roce 2004, kdy byly největším hitem ještě tlačítkové Nokie, na nichž se pouštěla první videa. V agentuře mě později zkusili postavit i před kameru a celkem to fungovalo. To byly mé první moderátorské krůčky. Po téhle zkušenosti jsem s kameramanem, se kterým jsem spolupracoval na firemních videích, odjel do Ameriky dělat mu asistenta.