Etnolog Jaroslav Otčenášek již patnáct let pracuje na monumentálním vydání všech lidových pohádek z českých zemí. Pro koho byly určeny? Z jakého důvodu mnohé připomínají horory? A proč by z nich nemělo zmizet zlo? „Moje oblíbená je Čarodějnice v lese, kterou v jejím domě navštíví mladá žena. Často jde o její vnučku nebo neteř ze vsi, kterou napadne, že by měla zajít za svou příbuznou, již léta neviděla. Dostane se jí obvykle trojího varování, aby to nedělala. Ona neposlechne a do lesa se vydá,“ vypráví folklorista.