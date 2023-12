Gott se zděsil, když jsem si objednal rizoto, vzpomíná novinář Martin Moravec

Mezi kolegy se občas přetřásá historka, jak jsi byl kdysi narychlo vyslán do Mnichova udělat vánoční rozhovor s Karlem Gottem. Každý ji vypráví trochu jinak a já tehdy v magazínu nepracoval. Jak to tedy bylo?

Ještě teď si vybavuju, jak jsem se klepal, když jsem do auta směr Mnichov nastupoval.

Byl jsi hodně nervózní?

V magazínu jsem pracoval krátce a nabyl jsem dojmu, že když rozhovor nepřivezu, ani se nemusím vracet. Dokonce si mě pozval šéfredaktor, aby mi zopakoval, jak důležité je mít na Vánoce Gotta. „Hlavně se ho musíš zeptat, jestli má radši české, nebo německé pivo!“ dodal.