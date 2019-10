Poslední rozhovor s Karlem Gottem: U nás nejsou běžné dny

Na stole káva a koláče. „Vy asi nepodléháte všem těm trendům. Bez lepku, bez mouky...” říkám. „Ne, připadají mi jako diktát. Jako by nás někdo chtěl převychovat,” odpoví Gott a přidá se jeho paní. „Ale přeci jen jsi po nemoci v přístupu ke zdravému jídlu otevřenější. Studovala jsem akademii léčivé výživy a vím, že strava má na uzdravení zásadní podíl. Proto se snažím, aby ta Karlova byla pestrá, přirozeně barevná a co nejvíc v biokvalitě.” K čemuž on dodá: „Hlavně když na závěr přijde dobrý digestiv.” I z toho je vidět, že jedna věc se u Gottů během let nemění. Jemný humor a dobrá nálada.